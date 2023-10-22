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  4. Balta ile park halindeki araçlara saldırdı! O anlar kamerada

Balta ile park halindeki araçlara saldırdı! O anlar kamerada

22.10.2023 14:04 | Son Güncelleme:
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Bursa'da çevredekilere küfür ve hakaretler savuran A.G. (33), elindeki balta ile park halindeki araçlara saldırdı. O anlar kameraya yansırken, şüpheli biber gazı ile etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.

Balta ile park halindeki araçlara saldırdı! O anlar kamerada

Olay, saat 09.30 sıralarında Orhangazi ilçesi Yalova Caddesi'nde meydana geldi. Elindeki balta ile yolda yürüyen A.G., çevredekilere küfür ve hakaret yağdırdı. A.G., daha sonra elindeki balta ile park halindeki araçlara vurmaya başladı.

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BİBER GAZIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polislere de zorluk çıkaran A.G., biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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3 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

İncelemede 3 aracın zarar gördüğü belirlendi.

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A.G.'nin balta ile araçlara vurduğu anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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Bursa balta

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