HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Balya balya paralar, lüks arabalar, limitsiz kazanç… Sosyal medyada büyük tuzak!

Balya balya paralar, lüks arabalar, limitsiz kazanç… Sosyal medyada büyük tuzak!

12.12.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahte bahis çetesi kurbanlarını kandırmak için öyle videolar çekti ki seyredenler adeta büyülenmiş gibi tuzaklarına düştü. İnsanları, lüks arabalar ve çuval dolusu parayla kandırıp milyonluk vurgun yaptılar. Söz konusu çeteye Diyarbakır’da operasyon gerçekleştirilerek 8 kişi gözaltına alındı.

Balya balya paralar, lüks arabalar, limitsiz kazanç… Sosyal medyada büyük tuzak!

Diyarbakır merkezli sahte bahis çetesi tezgahını sosyal medyaya kurarak herkesi ağına düşürmeye başladı. Bahis oynatarak yüksek kazanç vadediyorlardı. Çektikleri videolardaki balya balya paralar aslında çetenin oltalama taktiğiydi. Videolarda deste deste paraların yanında “Sayende iki tane telefon aldım. Bir sürü de param kaldı. Oğluma da bilgisayar aldım. Caner abi senden ondan oynadığım kupon sayesinde şu anda lüks bir araba aldım. İyi ki varsın Caner abi herkese tavsiye ederim. Siz de oynayın siz de kazanın” gibi ifadeler kullanarak insanları tuzağa düşürdüler.

Diyarbakır merkezli İstanbul ve Antalya’da "Limitsiz kazanç" vaadiyle aralarında kadınların da olduğu 8 dolandırıcı, yapılan eş zamanlı operasyon ile yakalandı.
Diyarbakır Adliyesi Yasadışı Bahis Suçları Soruşturma Bürosu ve Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince "Limitsiz kazanç" vaadiyle 17 ayrı eylemi tespit edilen şüpheliler, 5 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

3

SAHTE YORUMLAR VE PARA GÖRSELLERİ İLE KANDIRDILAR

Diyarbakır polisi 2 aylık teknik takip ve dinleme sonucu vekaleten bahis ile instagram üzerinden para görselleri ile bahis kazanma algısı oluşturarak, ilan, duyurular ve sahte yorumlarla ikna ettikleri mağdurlar adına sözde yasadışı bahis oynadı. "Ponzi" tuzağı ile Charles Ponzi'nin sistemini uyarladıkları "Çiftlik bank" sistemiyle önce para kazandırdılar, sonra güven kazandılar ve hemen ardından kaybettirdikleri ortaya çıktı.

2

‘PARA TÜRBÜLANSA GİRDİ’

Türbülans hesaplar ile haksız kazançlar farklı hesaplara yatırılıyor ve farklı hesaplara havale edilerek türbülans yöntemi adı verdikleri yöntemle izi kaybettiren "Para türbülansa girdi" ifadesi dikkat çeken 8 şüpheli, ATM kamerasına yakalandı. Parayı farklı kişiler farklı ATM'lerde farklı hesaplardan çekerken görüntülenen zanlılar, Diyarbakır merkezli İstanbul ve Antalya’da yapılan eş zamanlı operasyon ile "Alo Bahis Çetesi" çökertildi.

5

Yapılan aramalarda cep telefonları, bilgisayar, harddiskler, sim kartlar ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Örgüt üyelerinin Diyarbakır’a getirilerek 4 günlük gözaltı süresi sonrasında adliyeye sevk edilecekleri ve "örgütlü şekilde nitelikli bilişim dolandırıcılığı" suçundan mahkemeye sevk edilecekleri öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızını Kadir İstekli'ye gönderdiğini böyle kabul etti!Kızını Kadir İstekli'ye gönderdiğini böyle kabul etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj!
Zirvedeki isim fark attı, "Hiçbiri"ni tercih edenler şaşırttı! Üst sıralarda sürpiz isim...Zirvedeki isim fark attı, "Hiçbiri"ni tercih edenler şaşırttı! Üst sıralarda sürpiz isim...
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Ceza Diyarbakır bahis yasa dışı bahis cezası

En Çok Okunan Haberler

Klipte çırılçıplak! 59 yaşındaki şarkıcıya tepki

Klipte çırılçıplak! 59 yaşındaki şarkıcıya tepki

İki kent sular altında kaldı: 50 yıldır böyle bir şey görmedik

İki kent sular altında kaldı: 50 yıldır böyle bir şey görmedik

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu!

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu!

Asansörde iğrenç taciz! "Seni istiyorum, 5 dakika dişini sık"

Asansörde iğrenç taciz! "Seni istiyorum, 5 dakika dişini sık"

Balkanlar'da gerginlik had safhada!

Balkanlar'da gerginlik had safhada!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj!

İlginizi Çekebilir

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.