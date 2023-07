'Bana 2 ay versinler araba piyasasını düşüreyim' 2. el araç al-sat videoları gündem olmuş, ceza kesilmişti! 'Videolarım ironi hepsi kurgu'

Bursa’da yaşayan al-sat videoları çekerek sosyal medyada içerik üreten Metehan Meşe’nin son çektiği video sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada ünlenen Meşe’nin çektiği videoyu gerçek zanneden sosyal medya kullanıcıları video kısa sürede yayılınca tepki gösterdi. Kurgu gereği videoda 600 bin liraya aldığı otomobili 3 gün içerisinde 745 bin liraya satarak masraflar düşülünce 136 bin lira kar elde eden Meşe, video sonrası tepkilerin hedefi oldu.

"BU TAMAMEN İRONİDİR, BÖYLE BİR ŞEY YOK"

Yaklaşık 10 yıldır sosyal medya kullandığını, 6 aydır da düzenli olarak içerik ürettiğini söyleyen Metehan Meşe, videonun izleyenler tarafından yanlış anlaşıldığı ifade etti. Videoda al-sat yaparak ikinci el otomobil piyasasını yükseltenleri anlatmak istediğini söyleyen Meşe, “İnternette içerik üretiyorum. Gerçekleri söylerken bir anda böyle olması beni çok üzdü. Tüm videolarım ironidir, videolarımın hepsi kurgudur. Bir videoda satmış olduğumuz gibi gösterdiğimiz araç yanımızda. Aslında ben insanlara araç alırken dikkat edilmesi gereken şeyler, neler yapılması gerekiyor, nasıl önlem alınabilir gibi videolar çekiyorum. Aralarına ironi videolarını da ekliyorum. Bizim bu al-sat serimiz bayağı bir gündem oldu. Bu tamamen ironidir, böyle bir şey yok” şeklinde konuştu.

"SOSYAL MEDYADA LİNÇ YEDİM, ŞU AN HİÇ HOŞ TEPKİLER GELMİYOR"

Al-sat yapan kişilerin aracı satarken noterde fiyatı düşük gösterip vergi kaçırdıklarını, dolayısıyla araç alacak vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerektiğini anlatmaya çalışan Meşe, yayınladığı video sonrası sosyal medya uygulaması olan Twitter’da gündem oldu. Tepkileri hak etmediğini söyleyen Meşe, “Çok ilginç bir algı oluştu ben aslında sorunları dile getiriyorum. Şu anda yaşanan her şeyi tek tek paylaşmaya çalışıyorum. Bugün bana vergi kaçakçısı, dolandırıcı diyorlar. Bunların hiçbir şekilde aslı yok. Ben sizlere gerçeği göstermeye çalışıyorum. Bugün hiçbir şey yapmadan annesinin, babasının üzerine vekalet alarak bir yıl boyunca araba satabiliyor. Ben bunu kaale alıyorum ama sanki ben yapıyormuşum gibi algılanıyor. Twitter’da gündem olan son videomda da noterde de fiyatının düşük gösterilmesini insanlara göstermekti. Böyle bir şey yapmayın bakın yaparsanız sıkıntılar olur demek istedim. Ama bunu sanki ben yapmışım gibi algılandı, linç yedim. Şu an hiç hoş tepkiler gelmiyor. Dolandırıcı olduğumu, yanlış bir şey yaptığımı düşünüyorlar ama benim amacım insanları uyarmak, insanların böyle şeylere dikkat etmesini sağlamak. Tamamen amacım bu. Benim düşünceme göre insanlar devletimizi suçluyor. Ancak bence her insan sorunu kendinde aramalı. Önce bir kendimizi düzeltmeliyiz. Şu anda insanların şahsi çıkarı yüzünden araba piyasası yükseliyor. Enflasyona baktığımızda araba piyasası çok daha absürt bir şekilde yükseliyor. Ben bu gerçekleri söylediğim için linç yiyorum” dedi.

"BEN DOLANDIRICI DEĞİLİM, KİMSENİN HAKKINI YEMEDİM, VERGİ DE KAÇIRMADIM"

Sıfır araç bulunamadığı ve iki el piyasasının da yüksek olduğunu belirten Meşe, “Piyasada durum çok karışık çünkü biz halk olarak araba bulamıyoruz. Ama bazı insanlar çok rahat bir şekilde komisyonunu vererek araba bulabiliyor. İnsanlar bu gerçekleri söylediğim için aslında beni linç etti. Benim arabamın sıfırı 750 bin lira bandında ama ikinci el piyasası 1 milyon lira. Çünkü araba bulunamıyor. Araba günümüzde karaborsa gibi oldu. Karaborsayı yapan ne devlet ne benim ne de sizsiniz, karaborsayı yapan halkımızın kendisi. Aslında halkımız kendi ayağına sıkıyor farkında değil. Benim videolarım da tamamen ironi amaçlı bunları lanse ediyor. Dikkatli izlerseniz tüm videolarımda söylüyorum, bir aracı tanıtıyoruz. Fiyatı 650 bin lira. ‘Bu aracın sıfırı 650 bin lira’ diye söylüyorum ama ikinci eli 900 bin lira. Bunları söylediğim için insanlar beni yanlış anladı. Ben sadece sosyal medyada içerik üreticisiyim, tabi ki arabaları çok seviyorum. Zaten beni takip eden insanlar bunların ironi olduğunu, araba videolarını severek çektiğimi biliyorlar. Yanımda getirdiğim araba daha önce al-sat serisinde oynamış bir araba. Tamamen oradaki kişiler, arabalar, gösterilen kazanç kurgudur, ironidir. Bunun altında kesinlikle bir gerçeklik yatmamaktadır. Zaten bu konu hakkında bir araştırma da başladı. Ben dolandırıcı değilim, kimsenin hakkını yemedim, vergi de kaçırmadım. Sadece sizlere piyasada yapılan gerçekleri söylüyorum. İnsanımız da bunun farkında ancak gerçeklerden kaçıyorlar” ifadelerini kullandı.

"İNSANLAR BENİ DIŞARIDA GÖRÜNCE 'DOLANDIRICI' DİYE BAĞIRMAYA BAŞLADI"

Hakkında çıkan haberler sonrası dışarıda insanlar tarafından tepki aldığını belirten Meşe, “Hepsi asılsız haberler. Öyle bir şey yok ben sosyal medyada içerik üreten insanım. Vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık, öyle bir şey yok. Çok üzülüyorum. İnsanlar beni dışarda görünce dolandırıcı diye bağırmaya başladı. Konu çok kötü yerlere geldi. Ben gerçekleri söylerken çok kötü bir duruma düştük. Lütfen gerçeklerden kaçmayın” dedi.

"BANA 2 AY VERSİNLER, ARABA PİYASASINI DÜŞÜREYİM"

İmkan verildiği taktirde 2 ay gibi bir süre içerisinde absürt yükselen araç piyasasını düşürebileceğini iddia eden Meşe, “Şu anda araba piyasasının hali belli. Tabi ki önlem alabilmek için bazı adımlar atılacaktır. Gerçekten piyasa şu anda çok yüksek. Ben şunu iddia ediyorum ki. Bana sadece 2 ay versinler araba piyasasını düşüreyim. Bunu gerçekten iddia ediyorum. Gerekli önlemler alındığında, al-sat yapanların önüne geçildiğinde bu piyasa düşecektir. Bu kadar basit aslında. 2 ayda ben bu piyasayı düşürürüm” şeklinde konuştu.

300 BİN TL İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Diğer yandan Ticaret Bakanlığı tepki çeken video için devreye girdi. Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan sosyal medya hesabından videoyu paylaşarak, Metehan Meşe’ye 300 bin lira idari para cezası kesildiğini duyurdu. ‘Şahsın fiyatı sahte alıcılarla yükselterek alıcıyı aldattığı tespit edilmiştir’ diyen Gürcan sosyal medya paylaşımında, “Sosyal medya platformlarında taşıt satışına ilişkin video yayımlayan M.M. isimli şahsın kimlik bilgileri yapılan incelemeler sonucu belirlenmiştir. 2022 ve 2023 yılları arasında toplam 17 adet taşıt satışı gerçekleştirdiği Bakanlığımız İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Bilgi Sistemi kayıtlarından tespit edilmiş olup, yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal ettiği anlaşılmıştır. Ayrıca anılan şahsın fiyatı sahte alıcılarla yükselterek alıcıyı aldattığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede, bahsi geçen şahıs hakkında Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik çerçevesinde İç Ticaret Genel Müdürlüğümüzce idari para cezası üst sınırı olan 300 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, 2022 ve 2023 yıllarındaki tüm satışlarının vergi ziyaı açısından incelenmesi amacıyla, bahsi geçen şahsın 2022 ve 2023 yıllarındaki taşıt alım satım bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığıyla paylaşılacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak spekülatif ve aldatıcı eylemlerle tüketicilerimizi mağdur eden kişi ve kuruluşlara geçit vermeyecek, haksız kazanç sağlama girişimleri ve haksız ticari uygulamaları önlemeye yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi. (İHA)