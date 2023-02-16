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  4. "Bana 'İstanbul'da şöyle yakışıklı deprem olsun' dedi" Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan Prof. Dr. Celal Şengör için şok sözler 'Büyük depremlerin taraftarıdır'

"Bana 'İstanbul'da şöyle yakışıklı deprem olsun' dedi" Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan Prof. Dr. Celal Şengör için şok sözler 'Büyük depremlerin taraftarıdır'

16.02.2023 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde çok sayıda ilde büyük yıkımlar ve can kayıpları oldu. Kahreden deprem felaketinin ardından bir yandan yaralar sarılmaya çalışılırken bir yandan da herkesin merak ettiği konulardan bir tanesi kendi yaşadıkları bölgede beklenen depremler oldu. Bu noktada uzmanların açıklamaları dikkatle takip edilirken Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan öne çıkan isimler oldu. Ancak Ercan'dan Şengör ile ilgili çarpıcı sözler geldi.

"Bana 'İstanbul'da şöyle yakışıklı deprem olsun' dedi" Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan Prof. Dr. Celal Şengör için şok sözler 'Büyük depremlerin taraftarıdır'

Deprem felaketinin ardından tüm Türkiye, bir yandan depremde kaybettiği canlarına ağlarken bir yandan da yaşadığı bölgede beklenen depremleri ve uzmanların açıklamalarını takip ediyor. Son dönemde Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan yaptıkları açıklamalarla sık sık dikkatlerine üstüne çekiyor. Ancak son olarak gazeteci Enver Aysever'e konuşan Prof. Dr. Ercan, Prof. Dr. Şengör ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte detaylar...

"99 DEPREMİNDEN SONRA '3 GÜN İÇİNDE İSTANBUL'DA BÜYÜK BİR DEPREM OLACAK' DİYEN KİŞİDİR"

Ercan, “Celal bunun… O zaman hatırlar mısınız bilmiyorum. 99 depreminden sonra ‘İşte 3 gün içinde İstanbul’da büyük bir deprem olacak. Bunun büyüklüğü 9.5 olabilir’ diyen kişidir.” şeklinde konuştu.

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"BİR VERİ TABANI YOK"

Konuşmasının devamında Ercan “Daha sonra 3 gün içinde olmadı. Bu kez ‘3 hafta içinde olacak’ dedi. O da olmadı. 3 aya çıktı o da olmadı. ‘3 yıl’ dedi o da olmadı. Sonra da işte ilk 10 yılda… O da olmadı. Dediler ki 30 yılda olur bu deprem. Yani 2030 yıllarında olur bu deprem. Şimdi bu konuda bir veri tabanı yok. Sadece jeofizik bilgiler var. Diyorum ya gerçek bir bilim dalı değil. Bir tasarı geliştiriyor ama bunun veri tabanı yok. Sonuçta ‘Böyle bir deprem olur’ diyor.” ifadelerini kullandı.

"CELAL GENELLİKLE BÜYÜK DEPREMLERİN TARAFTARIDIR"

Ercan’dan Şengör ile ilgili şok sözler de geldi. “Celal genellikle büyük depremlerin taraftarıdır." diyen Ercan çarpıcı açıklamalar yaptı.

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"İSTANBUL'DA ŞÖYLE YAKIŞIKLI DEPREM OLSUN, HER TARAFI BİR YIKSIN"

Ercan "Hatta size çok özel bir konuyu söyleyeyim. Bir gün maden fakültesindeyiz. Karşılaştık. ‘Ya Ahmet Ağabey’ dedi… ‘İstanbul’da şöyle yakışıklı deprem olsun, her tarafı bir yıksın, yıksın geçirsin. Bu şehri biz yeniden kuralım’ dedi. Dedim ki ‘Ya Celal böyle bir şey olabilir mi? Bütün insanlar ölecek, bilmem ne yapacak’. ‘Temizlersin ya’ dedi. Bunun daha… Bizi herkes dinlediği için daha fazlasını anlatmayayım. Sonuçta Celal böyle halüsinasyon görür aşağı yukarı deprem üzerine. Sürekli böyle… Ortaya durmaz. Sürekli olarak uçlarda durur Celal. Yapısı böyle” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Celal Şengör ahmet ercan

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