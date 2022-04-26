Banyosunu yenilemek isteyenler için en iyi fayans boyası çeşitleri

Zamanla banyonuzun eski görüntüsünden sıkılmış ve rahatsız olabilirsiniz. Banyonuzu yenilemek için genellikle fazla bütçe ayırmanız gerekiyor fakat ekonomik ve etkili bir yöntem olan fayans boyamayla yeni bir banyo elde edebilirsiniz. Fayans boyamalarında yüzeyin tamamen temiz ve kuru olduğuna emin olmanız gerekir. Boyaya uygun olan bir fırça ile kullanma talimatlarına göre fayanslarınızı renklendirebilir hatta üzerine desenler ekleyebilirsiniz. Yanlış uygulama yapıldığında "Fayans boyası nasıl çıkar?" diye düşünüyorsanız, bazı boyaları su ve beyaz sirke karışımı ile temizleyebilirsiniz veya fayans boyasını çıkarmak için üretilmiş olan özel kimyasalları kullanabilirsiniz.

1. Hamburger Lack-Profi Fayans Boyası

Fayanslarınıza modern bir görüntü katmak istiyorsanız Hamburger Lack-Profi Fayans Boyası tam size göre. Almanya'da üretilen boya suya, darbeye ve aşınmalara direnç sağlıyor. En iyi fayans boyası denilince akla gelen ürün ile ilk katta bile mükemmel sonuç elde etmeniz mümkün. Geniş renk skalası sayesinde tüm fayanslarınızı banyonuzun tarzına göre dekore edebilirsiniz. Yüksek örtücülüğe sahip olan boyayı temizlenmiş kuru fayanslarınıza rulo fırça yardımı ile kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Katlar arasında mutlaka 4 saat kuruma süresi bırakmanız gerekiyor. Fayans boyasını karıştırdıktan sonra 100 dakika içerisinde kullanmanız gerekiyor. Bu nedenle kullanacağınız kadar boyayı karıştırmaya dikkat etmelisiniz.

2. Dryfix Faience Paint Fayans Boyası

Eskiyen fayanslarınızı renklendirerek yenilemek isterseniz mutlaka Dryfix Faience Paint Fayans Boyası'nı denemelisiniz. UV'ye karşı dayanıklı boya ile en iyi fayans boyama sonuçlarını elde edebilirsiniz. Aynı zamanda kimyasal ve fiziksel dirence sahip olması nedeniyle gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Zemin fayans boyası olarak da kullanabileceğiniz ürün renklendirmenin yanı sıra su yalıtımı da sağlıyor. "Fayans boyası nasıl yapılır?" diye merak ediyor olabilirsiniz. Boyayı uygulayacağınız zemini mutlaka yağ, pas, toz ve kirlerden arındırmalısınız. Hazırladığınız boyayı temiz ve kuru zemine rulo fırça ile uygulayabilirsiniz. Tam örtücülük sağlamak için iki kat boya uygulaması yapmanız yeterli oluyor.

3. Filli Boya Aqualux Çok Amaçlı Boya

Örtücülüğü yüksek Filli Boya Aqualux Çok Amaçlı Boya, banyo fayanslarınızda da harikalar yaratıyor. Su bazlı olması sayesinde kullanıldığı alana rahatsız edici koku yaymıyor. Uygulandığı yüzeyde çatlama, kabarma ve dökülme yapmayan parlak fayans boyası ile vernik uygulaması yapmanıza da gerek kalmıyor. Boyanın zemine daha iyi tutunabilmesi için öncesinde astar boyama işlemi yapılması öneriliyor, bu sayede boya daha dayanıklı bir hâle geliyor. Ayrıca yıkanabilir ve silinebilir özelliği sayesinde temizliği de oldukça kolay.

4. Bianca Ceramica Fayans Boyası

Her türlü fayansa uygulanabilen Bianca Ceramica Fayans Boyası akrilik esaslı, solvent bazlı bir ürün. Aşındırıcı UV ışınlarına karşı dayanıklı ürün en iyi fayans boyası olarak dikkat çekiyor. Ürün, banyo gibi nemli ve ıslak olan alanlarda suya ve buhara karşı direnç sağlıyor. 8 adet renk seçeneğine ve uygun fiyatı ile banyonuza yeni bir hava katabilirsiniz. En iyi performans için boyayı 2 kat uygulamanız gerekiyor. Katlar arasında 24 saat kuruma süresi beklenmesi ve 3 gün su ile temas etmemesi öneriliyor. Fayans boyası kullananlar üründen oldukça memnun.

5. Dyo Hobilux Hobi Boyası

Kolay ve ekonomik bir şekilde banyonuzu yenilemenizi sağlayan Dyo Hobilux Hobi Boyası mükemmel düzeyde örtücülüğe sahip. Su bazlı boya zamanla oluşabilecek sararmaları da önlüyor. 18 farklı renk seçeneğinin yanı sıra boyaları birbirine karıştırarak da yeni renkler elde edebilirsiniz. Üstelik uygulama öncesinde herhangi bir astar uygulaması yapmanıza da gerek yok. Bu boyayı fayanslarınıza uygularken rulo veya fırça tercih edebilirsiniz. Boyayı uygularken katlar arasında 4-6 saat beklemeniz gerekiyor. Boyayı daha dayanıklı hâle getirmek için 24 saat sonra ekstra vernik uygulaması yapabilirsiniz.

6. The Flynn Fayans Boyası

Fayanslarınızda profesyonel bir görüntü elde etmek istiyorsanız The Flynn Fayans Boyası'nı tercih edebilirsiniz. Alman markası olan ürün, yüksek örtücülüğü sayesinde zahmetsizce uygulanabilirken darbe ve aşınmalara karşı da direnç sağlıyor. İki bileşenden oluşan boya 1/5 oranında birbirine karıştırılarak uygulanıyor. Hızlı uygulama gerektiren boyayı 100 dakika içerisinde uygulama yapabileceğiniz miktarda karıştırmanız gerekiyor. Su geçirmezlik özelliği sayesinde banyo fayanslarınızda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Aynı zamanda kimyasallara karşı dayanıklı olması sayesinde kolayca temizleyebilirsiniz.

7. Isonem Shine Floor Fayans Boyası

Vernik uygulamasına gerek kalmadan parlak fayanslar elde etmeye ne dersiniz? Vernikli fayans boyası arıyorsanız Isonem Shine Floor Fayans Boyası'nı mutlaka denemelisiniz. Reçine esaslı solvent bazlı boya iki bileşenden oluşuyor ve birbirine karıştırılarak hazırlanıyor. Profesyonel olmasanız bile harika sonuç elde edebileceğiniz fayans boyası yüzeyde kendiliğinden yayılıyor ve zahmetsizce uygulanabiliyor. Üstelik parlak fayanslar istemeyenler için ürünün mat seçeneği de bulunuyor. Su yalıtımı özelliği sayesinde özellikle banyo zeminlerinde sıkça tercih edilen bir ürün.

8. Bianca Stella Su Bazlı Saf Akrilik Boya

Tüm yüzeylerde mükemmel yapışma özelliğine sahip Bianca Stella Su Bazlı Saf Akrilik Boya sınırsız renk seçeneği sunuyor. Bu boya ile kolay ve tasarruflu yoldan banyonuzu dönüştürebilirsiniz. Parfümlü olması sayesinde uygularken rahatsız edici bir kokusu bulunmuyor. Su ile çok fazla temas eden yüzeylerde boya sonrasında vernik uygulaması yapmanız tavsiye ediliyor. Yüksek kimyasal direnci ile kolay temizlik sağlayan fayans boyası kullanıcı yorumlarıyla da ön plana çıkıyor. Fayanslarınızı temizledikten sonra doğrudan ipek fırça veya rulo ile uygulama yapabilirsiniz. Her boya katı arasında en az 2 saat beklemeniz gerekiyor.

9. Cadence Hibrit Multisurface Boya

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Uygun fiyatıyla dikkat çeken Cadence Hibrit Multisurface Boya ile banyonuzu kolay bir şekilde yenileyebilmeniz mümkün. Yüzeye sıkıca tutunan fayans boyası tavsiye edilen ve herkesin kullanabileceği bir ürün. Geniş renk seçeneği bulunan boyayı birbirine karıştırarak yeni renkler elde etmeniz de mümkün. Fayanslarınızı boyarken her kat arasında en az 3 gün kuruma süresi bırakmanız gerekiyor. Koyu renkli boyalar için 2 kat, açık renkli boyalar için 3 kat uygulama istediğiniz rengi elde etmenizi sağlıyor. Dilerseniz stencil şablonu ile fayanslarınıza yeni desenler de ekleyebilirsiniz. Boyama işlemini tamamladıktan sonra ısıya ve suya dirençli vernik ile uygulamayı daha dayanıklı hâle getirebilirsiniz.

10. Teknomarin Epoksi Boya

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Solvent bazlı Teknomarin Epoksi Boya ile fayanslarınızı dilediğiniz şekilde renklendirerek dönüştürebilirsiniz. Sınırsız renk seçeneğine sahip olması sayesinde hayal gücünüzün sınırlarını zorlayabilirsiniz. Öncelikle fayanslarınızı kir, pas ve tozdan temizleyerek işlem için hazırlamalısınız. Boyayı uygulamadan önce astar uygulaması yapmanız gerekiyor. Astar uygulamasından sonra iki bileşenli boyayı birbirine karıştırarak uygulayabilirsiniz. Hızlı uygulama gerektiren ürün hızla katılaştığı için kullanabileceğiniz miktarda ürün karıştırmanız gerekiyor. Solvent bazlı olması nedeniyle ağır koku yayan boyayı kullanırken mutlaka maske takmalı ve banyonuzu havalandırmalısınız.