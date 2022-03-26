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  4. Barış elçisi Abramovich! Kremlin iddiaları doğruladı

Barış elçisi Abramovich! Kremlin iddiaları doğruladı

26.03.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kremlin, Rus iş adamı Roman Abramovich'in Rus-Ukrayna müzakerelerinde yer aldığını doğruladı. Bir süredir basında Abramovich'in potansiyel barış görüşmelerini kolaylaştırma sürecinde rol oynadığı konuşuluyordu.

Barış elçisi Abramovich! Kremlin iddiaları doğruladı

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov Perşembe günü yaptığı bir konferans görüşmesinde Abramovich'in müzakerelere ilk aşamada katıldığını ve konuşulan iddiaların doğru olduğunu söyledi.

Baskılara dayanamayan Peskov, ancak birkaç ayrıntı verdi ve Rus ve Ukrayna müzakere ekipleri arasında görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

The Wall Street Journal'da yer alan bir makalede, Biden yönetiminin Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy'nin çağrısı üzerine Abramovich'e yönelik yaptırımları oligarkın potansiyel barış müzakerelerindeki rolü nedeniyle ertelediğini iddia edilmişti. Bu iddia doğrulanmadı ve Peskov da buna dair ek bilgi vermedi.

Kremlin Sözcüsü Peskov: “Ülke varlığına tehdit olursa nükleere başvurulabilir”

PUTİN'İN ONAYI VAR

Financial Times, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Abramovich'in müzakerelerdeki potansiyel rolünü bizzat onayladığını iddia etti.

Abramoviç'in bu aşamada Ukrayna ile Rusya arasındaki olası müzakerelerde hangi rolü oynadığı belirsiz.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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