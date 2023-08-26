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Barışma buluşmasında korkunç ölüm! Tokat öyle bir noktaya denk geldi ki... 19 yaşındaki genç oraya yaşı büyük diye çağrılmıştı

26.08.2023 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 19 yaşındaki bir genç barışma buluşmasında çıkan kavgada başına aldığı tokat darbesiyle bayılarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan genç, aldığı darbenin beyninin sinir noktasına etki etmesi sonucu hayatını kaybetti. Dehşet anları kameraya yansırken polisler, tokat atan şahısla 3 şüpheliyi yakaladı. Barışma buluşmasının, 1 ay önce 12 ve 13 yaşlarındaki çocukların ettiği kavga nedeniyle gerçekleştiği, 19 yaşındaki gencin de buluşmaya yaşı büyük olduğu için çağrıldığı öğrenildi.

Barışma buluşmasında korkunç ölüm! Tokat öyle bir noktaya denk geldi ki... 19 yaşındaki genç oraya yaşı büyük diye çağrılmıştı

Korkunç olay, dün saat 17.30 sıralarında Beyoğlu Halıcıoğlu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre semtte yaklaşık 1 ay önce H.S.Ç. (12) ve M.S.D. (13) parkta bilinmeyen bir sebepten ötürü kavga etti. Bu olay nedeniyle 2 taraf barışmak için bir araya geldi.

YAŞI BÜYÜK DİYE BULUŞMAYA ÇAĞRILDI

Taraflardan biri, yaşı büyük olması sebebiyle 19 yaşındaki Abdullah Şakun’u buluşmaya çağırdı.

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Orada taraflar arasında çıkan tartışmada Şakun, “sizi tokatlarım” deyince E.A. (16), Şakun’a “sen kim oluyorsun” diyerek üstüne yürüdü.

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Bunun üzerine çıkan kavgada Şakun, E.E. (17), M.E.D. (15), E.A. ve E.Ö. (14) tarafından darp edildi. Darp esnasında E.A., Şakun’un kafasına sert bir şekilde tokat attı.

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BAŞINDAN TOKATLANIP HAYATINI KAYBETTİ

Şakun aldığı darbe sonucu girdiği alanda fenalık geçirerek bayıldıktan sonra yere yığıldı. Olayın ardından saldırganlar kaçarken, gencin bayıldığını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gence yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Abdullah Şakun hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

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BEYNİNİN HAYATİ SİNİR NOKTASINA DENK GELMİŞ

Darbenin, beyninin hayati sinir noktasına denk gelmesi sonucu gencin bilincini kaybettiği ve beynin vücutla bağlantısının kesilerek ölümün gerçekleştiği bilgisine ulaşıldı.

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BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ SALDIRGANLARI YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

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Yapılan çalışmalar sonucunda 4 saldırganın kimliği tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler yakalandı. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bilgisine başvurulan H.S.Ç. ve M.S.D. ise serbest bırakılarak ailelerine teslim edildi. (İHA)

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