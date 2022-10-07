Başak Cengiz'i samur kılıcıyla katletmişti! Can Göktuğ Boz hakkında flaş karar

Ataşehir'de geçtiğimiz yıl Kasım ayında mimar Başak Cengiz'i (28) yolda yürürken, samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz 22 Nisan tarihinde yerel mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar sonrasında Can Göktuğ Boz ve Başak Cengiz'in avukatları istinaf mahkemesine giderek, karara itiraz etti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından yapılan incelemede, mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde eksikliğin olmadığı belirtilerek, istinaf başvurularının esastan reddine oy birliğiyle karar verildi.

Bu kararla birlikte Can Göktuğ Boz'a 3 ayrı suçtan verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıl hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından onandı. Verilen kararda temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

(DHA)



