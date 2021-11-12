Başak Cengiz ile ilgili yürek burkan detay! Gören gözyaşlarına boğuldu

Ankara'da yaşayan 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz, işi gereği gittiği İstanbul'da psikolojisi bozuk olduğu ileri sürülen Can Göktuğ Boz'un (27) samuray kılıçlı saldırı sonucu vahşice katledildi. Zanlı kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanırken, genç mimarın cenazesi memleketi Ankara'da dün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

YÜREK BURKAN DETAY

Yenimahalle’de yaşayan genç kızın ailesi taziyeleri evlerinde kabul ederken, Cengiz’in komşusu Sevtap Acar, Cengiz ile yaptıkları son konuşmaları gösterdi. Acar ile Cengiz’in bir sosyal medya uygulaması üzerinden yaptıkları konuşmada düğün hakkında mesajlaşırken Acar’ın “Düğünün ne zaman?” sorusu üzerine Cengiz’in düğününü bahar ayında yapacağını söylediği görüldü.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Mesajları gören Cengiz ailesi ve taziyeye gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

BAŞAK'IN ODASI GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan Başak'ın kederli ailesi, Yenimahalle'deki evlerinde Cengiz’in odasının kapılarını açtı. Cengiz’in odasında yatağı, dolabı, komodini, askılığı ve kişisel eşyaları yer alırken, yatağının üzerine bir de çiçek bırakıldığı gözlendi.

Kaynak: İHA



