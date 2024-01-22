Başak Demirtaş'tan İstanbul için adaylık açıklaması! Fatih Portakal'dan dikkat çeken sözler: 'Bay bay Ekrem İmamoğlu'

Yerel seçimlere 3 aydan az bir süre kaldı. Siyasetin gündemi de hareketlendi. Parti ve ittifaklar adaylarını açıklamaya başladı. Cumhur İttifakı İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok'u, CHP ise İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu, Ankara'da ise Mansur Yavaş'ı aday gösterecek. İYİ Parti henüz iki ildeki adaylarını açıklamadı.

DEMİRTAŞ'TAN İSTANBUL İÇİN ADAYLIK ÇIKIŞI

Dün Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul için adaylık çıkışı gündem oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demirtaş'ın adaylığı ile ilgili olarak "Saygı duyulmalı" açıklamasını yaptı.

"BAY BAY EKREM İMAMOĞLU"

Gazeteci Fatih Portakal, canlı yayında Demirtaş'ın adaylığı ile ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Portakal şunları ifade etti:

"Başak Demirtaş İstanbul'dan aday gösterilecek olursa ihtimal dahilinde bay bay Ekrem İmamoğlu... Bu kadar net, sonuç ortada. Veya DEM, CHP'ye aba altından sopa gösteriyor olabilir."







