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Basit ama etkili! Bu yöntemler ile çok daha sağlıklı ve bakımlı görüneceksiniz

21.06.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha güzel görünmek sağlıklı ve bakımlı olmaktan geçiyor. Daha sağlıklı bir görünüm elde etmek için çok çeşitli yöntemler deneniyor. Bazı basit yöntemler ile çok sağlıklı ve bakımlı görünmek mümkün olabiliyor. Aşağıda yer alan taktikleri hayatınızda uygulayarak çok daha zinde bir görünüme kavuşabilirsiniz.

Basit ama etkili! Bu yöntemler ile çok daha sağlıklı ve bakımlı görüneceksiniz

Güzel görünümün sırrı sağlıklı cilt ve saçtan geçiyor. Daha bakımlı olmak adına çeşitli yöntemler deneniyor, malzemeler kullanılıyor. Güzel görünmek için ilk olarak sağlıklı beslenmek, bol su içmek, zararlı alışkanlıklardan uzak durmak, cilt temizliğini atlamamak, saç bakımına özen göstermek gerekiyor. Bu adımları sağladıktan sonra aşağıda yer alan taktikler ile çok daha sağlıklı ve bakımlı bir görünüme kavuşabilmeniz mümkün.

ALÜMİNYUM FOLYO KULLANIN

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Saçınıza bakım yaparken ürünün etrafa damlamasını engellemek için alüminyum folyo kullanabilirsiniz ayrıca alüminyum folyo ısıyı koruyarak saçı sıcak tutar bu sayede kullandığınız saç bakım ürünün ya da boyanın etkisi artar.

CİLT TEMİZLİĞİNDE MUSLİN BEZ KULLANIN

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Cildiniz hassassa muslin bezleri tam size göre bu bezler pamuktan yapılmış çok katmanlı kumaş parçalarıdır. Yumuşak olduğu için bir temizleyiciyle yüzünüze masaj yapabilir ya da toner uygulayabilirsiniz.

EGZERSİZ YAPMAYI ATLAMAYIN

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Egzersiz yapmaya başlamak hepimizin bildiği gibi zordur. Ama en zoru bunu devam ettirmektir. Yaptığınız egzersizler kısa sürse de düzenli yaptığınızda sağlığınıza iyi gelir.

UYKU DÜZENİNİZİ SAĞLAYIN

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Gün içinde uyumak zaman kaybı gibi görünmesine rağmen uzmanlar aslında performansınızı iyileştirdiğini söylüyor. Ayrıca bu uykunun cildiniz için yaşlanmayı geciktirme ve cilt tonunu eşitleme gibi faydaları da vardır.

PEELİNG YAPIN

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Haftada bir defa uygulayacağınız peeling, cildinizdeki ölü derileri arındırır ve yüzünüze renk getirir. Daha canlı bir görünüm elde etmek ve makyajsız da güzel görünebilmek için cildinize düzenli olarak peeling uygulamalı ve bunu yaparken cilt tipinize uygun ürünü kullanmalısınız.

YÜZÜNÜZE MASAJ YAPIN

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Yüz masajını evde yapabilirsiniz. Bu sayede cildinizin daha sağlıklı ve genç görünmesini sağlarsınız. Ayrıca kan dolaşımını hızlandırarak sivilce problemlerinizin azalmasına ve cildinizin parlamasına yardımcı olursunuz. Ancak ellerinizin ve yüzünüzün temiz olduğundan emin olmalısınız. Ayrıca serum veya temizleme kremi kullanmayı da unutmayın. Nazik olun ama yine de sıkı bir baskı uygulayın. Yüzünüzün her bir özel bölgesine 20 ila 30 saniye masaj yapmaya odaklanın.

GÜNEŞ KREMİ SÜRMEDEN DIŞARI ÇIKMAYIN

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Cildinizin makyajsız da pürüzsüz görünmesini sağlayacak en önemli önerilerimizden biri de cildinizi güneşin zararlı etkilerinden korumak. Kısa vadede hemen sonuç alamadığınızı düşünüyor olabilirsiniz, ama düzenli olarak kullandığınız güneş koruma kremi uzun vadede doğal güzelliğinizi korumanıza yardımcı olacak.

KIRIKLARINIZI DÜZENLİ OLARAK KESTİRİN

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Saçlarınızın düzenli ve sağlıklı uzaması için düzenli olarak kesim yaptırmanız önemlidir. Saç şekliniz ve yapınız kesim sıklığınızı belirler. Örneğin, kahkülleriniz varsa, saçınızı 2 haftada bir kesmelisiniz, uzun saçlarınız varsa her 3 ila 6 ayda bir, ince saçlarınız varsa 6 haftada bir saç kesiminden fayda sağlarken kalın bukleli saçlar 3 ayda bir kesim yaptırabilir.

CİLT BAKIM RUTİNİNİZE C VİTAMİNİNİ EKLEYİN

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Sadece ağızdan aldığımız C vitaminleri değil cilt ürününe eklenen C vitaminleri de sağlığınız için önemlidir. C vitaminli ürünler cildinizi pürüzsüz ve ışıltılı hale getirerek yaşlanma karşıtı özelliklere sahiptirler. Ayrıca hassas ciltler dahil çoğu cilt tipi için güvenlidir.

TELEFONUNUZUN TEMİZLİĞİNDEN EMİN OLUN

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Cilt sağlığınız için sadece cildinizi temizlemek yeterli değildir. Cildinize dokunan her şeyin de temiz olması gerekir. Bu özellikle telefonlarımız için geçerlidir çünkü ekranlar bakterilerin büyümesi için idealdir ve yanaklarınızdaki sivilce oluşumunun nedeni bu olabilir.

KİRPİKLERİNİZE BAKIM YAPIN

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Maskaralar, kadınların en çok kullandığı makyaj ürünlerinden. Çünkü kadınlar upuzun ve simsiyah kirpiklerle kendilerini daha güzel ve daha alımlı hissediyorlar. Fakat güzel kirpiklerin tek çözümü rimel sürmek değil. Her gece yatmadan önce gözlerinize değdirmeden uygulayacağınız bir miktar vazelinle de kirpikleriniz bakımlı, gür ve uzun olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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