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  4. Başkent Ankara bu düğünü konuşuyor: Mansur Yavaş ile Melih Gökçek nikah masasında

Başkent Ankara bu düğünü konuşuyor: Mansur Yavaş ile Melih Gökçek nikah masasında

09.07.2024 11:30
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Mevcut ve eski ABB başkanları Mansur Yavaş ile Melih Gökçek nikah masasında bir araya geldi. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Mehmet Yiğiner’in oğlu Mehmet Halit Yiğiner’in düğününde iki isim de nikah şahitliği yaptı.

Başkent Ankara bu düğünü konuşuyor: Mansur Yavaş ile Melih Gökçek nikah masasında

Başkent Ankara'daki düğün büyük ses getirdi. ABB Başkanı Mansur Yavaş ile halefi Melih Gökçek'i bir araya getiren düğünden yansıyan kareler ilgi çekti.

BİRÇOK SİYASİ VE BELEDİYE BAŞKANLARI KATILDI

TŞOF Başkanı Mehmet Yiğiner’in oğlu Mehmet Halit Yiğiner ve Feriha Öner’in düğünü Çubuk’ta bir düğün salonunda düzenlendi. Yiğiner ve Öner ailelerinin düğününe, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, eski ABB Başkanı Melih Gökçek ve birçok siyasi katıldı.

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ŞAHİTLER MANSUR YAVAŞ VE MELİH GÖKÇEK

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş’ın kıydığı nikahta, damadın şahitliğini Mansur Yavaş ve Melih Gökçek yaptı.

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Törende konuşan Demirbaş, iki düğünün bir arada yapıldığını belirterek Yiğiner’e TŞOF Başkanlığını tebrik etti. Daha sonra Demirbaş, kıyılan nikahın ardından çifte evlilik cüzdanını vermek için TESKOM Genel Başkanı Kadir Akgül’e verdi. Akgül ise evlilikle ilgili nasihatte bulundu.

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Düğün töreni, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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Mansur Yavaş Melih Gökçek Ankara düğün ABB
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