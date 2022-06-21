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  4. Basra Körfezinde tehlikeli anlar! ABD ile İran arasında gerginlik

Basra Körfezinde tehlikeli anlar! ABD ile İran arasında gerginlik

21.06.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Basra Körfezi'nde ABD ile İran arasında gerginlik yaşandığı belirtildi. ABD'li bir yetkilinin iddiasına göre İran'a ait hücum botlarına 47 metreye kadar yaklaşarak taciz etti. Olaya ilişkin görüntüler de paylaşılırken, İran cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

Basra Körfezi’nde ABD ile İran arasında gerginlik yaşandığı ve İran hücum botlarının ABD gemilerini taciz ettiği iddia edildi.

ABD'li bir yetkili tarafından yapılan açıklamada, Basra Körfezi’nde ABD ile İran arasında yaşanan gerginlik esnasında, İran hücum botlarının ABD gemilerini taciz ettiği öne sürüldü.

İran’a ait 3 hücum botunun Basra Körfezi'nde ilerleyen ABD devriye gemisi "USS Sirocco" ve nakliye gemisi "USNS Choctaw County"a 47 metreye kadar yaklaştığını iddia eden ABD'li yetkili, “İran hücum botları, güvenli ve profesyonel olmayan bir manevra gerçekleştirdi. Botlar 47 metre mesafeye kadar gemilerimize yaklaştı” ifadelerini kullandı.

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GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

İran hücum botlarının ABD savaş gemilerine yaklaştığına ilişkin paylaşılan görüntüde ise, ABD gemilerinin anons ve işaret fişekleri ile karşılık verdiği görüldü. Yaklaşık bir saat süren gerilimin ardından, İran hücum botları bölgeden ayrıldı. Konuya ilişkin Tahran yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
İran
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