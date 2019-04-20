Batık şirketler üzerinden çiftçileri dolandırmışlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de batmakta olan şirketler ve fason firmalar adına düzenledikleri sahte ve ikiz çeklerle çiftçileri dolandırdıkları ileri sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çiftçilerin internet üzerinden satışa çıkardığı ürünleri, fason firmalar veya batmakta olan şirketler adına düzenlenmiş sahte ve ikiz çeklerle alarak dolandırıcılık yapan kişiler olduğu bilgisine ulaştı.

Özellikle Karaman ve Hatay başta olmak üzere farklı illerde de aynı yöntemle dolandırılan mağdurların bulunduğu bilgisine ulaşan polis, konuyla ilgili teknik ve fiziki takip başlattı.

Polis, Kayseri'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda şüpheliler F.T, D.K, Y.E.B, A.K. ve H.G'yi gözaltına aldı.

Operasyonda şüphelilerin ikametgahlarında yapılan aramalarda 20 sahte ve ikiz senet, 30 sahte kaşeli senet ve fason firmalara ait kaşeler ele geçirildi. Şüphelilerin 1 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettiği ileri sürüldü.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

