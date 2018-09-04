Bayat balıklara sahte göz taktı! Sonu kötü oldu!

Habere göre tazeliği gözlerinden anlaşılan balıkların gözlerini sahte olanlarla değiştiren balıkçının foyası kısa sürede ortaya çıktı.
Kuveyt gazetesi Al Bayan'ın sosyal medya hesaplarında paylaştığı bir videoda bir kadın müşterinin balığın sahte gözünü çıkardığı görülüyor.
Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından Ticaret Bakanlığı yetkililerinin dükkanın kapısına kilit vurduğu öğrenildi.
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