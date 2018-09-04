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Bayat balıklara sahte göz taktı! Sonu kötü oldu!

DÜNYA HABERLERİ  | 04.09.2018 14:08 | Son Güncelleme

Ortadoğu ülkesi Kuveyt'te bir balıkçı, bayat balıkları halka tazeymiş gibi satmak için geliştirdiği yöntem yok artık dedirtti.

Habere göre tazeliği gözlerinden anlaşılan balıkların gözlerini sahte olanlarla değiştiren balıkçının foyası kısa sürede ortaya çıktı.

Kuveyt gazetesi Al Bayan'ın sosyal medya hesaplarında paylaştığı bir videoda bir kadın müşterinin balığın sahte gözünü çıkardığı görülüyor.

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından Ticaret Bakanlığı yetkililerinin dükkanın kapısına kilit vurduğu öğrenildi.

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