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Bayram için açıldı! Vatandaşlar akın etti 'Mağazalara göre çok çok uygun' 50 TL'den 100 TL'ye kadar...

17.04.2023 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da yaklaşan Ramazan Bayramı sebebiyle Kütahya Belediyesinin organizasyonu ile Gaybiefendi Mahallesi’ne kurulan kıyafet pazarı vatandaşların akınına uğruyor. Kütahya İşportacılar Esnaf Odası Başkanı Kadir Akkan "Fiyatlarımız mağazalara göre çok çok uygun" derken bazı tezgahlarda 50 TL'den 100 TL'ye kadar farklı fiyat aralıklarında ürünler olduğu da görüldü.

Bayram için açıldı! Vatandaşlar akın etti 'Mağazalara göre çok çok uygun' 50 TL'den 100 TL'ye kadar...

Kütahya'daki kıyafet pazarında 110 esnafın tezgah açtığı ve pazarın Arife gününün gecesine kadar açık kalacağı belirtildi. Kıyafet pazarı esnafı, bol ürün çeşitleriyle vatandaşlara hizmet sunmanın gayreti içerisinde olduklarını dile getirdi. Vatandaşlar, pazarda her bütçeye uygun ürünleri bulmanın mümkün olduğunu ifade etti.

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"FİYATLARIMIZ MAĞAZALARA GÖRE ÇOK ÇOK UYGUN"

Kütahya İşportacılar Esnaf Odası Başkanı Kadir Akkan, yaptığı açıklamada, "Bayram kıyafet pazarımız açıldı. Vatandaşımıza ve esnafımıza hayırlı olsun. Fiyatlarımız mağazalara göre çok çok uygun. Pazarımızda bol çeşit ve makul fiyatlarla halkımızın hizmetinde." dedi.

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Akkan "Pazarımız 110 esnafla arife günü gece 03.00’e kadar açık olacaktır. Kütahyalılar kıyafet parazına her yıl yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle bu yıl daha fazla ilgiyle karşılaşıyoruz. Emekleri sebebiyle Belediye Başkanı Alim Işık ve Zabıta Müdürü Alparslan Tutar’a teşekkür ederim" diye konuştu. (İHA)

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Ramazan Bayramı Kütahya kıyafet

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