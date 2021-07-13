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Bayramda kadınlar için birbirinden şık kombin önerileri

13.07.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram yaklaşırken kadınlar için en güzel moda ürünlerini kombinledik.

Bayramda kadınlar için birbirinden şık kombin önerileri

Sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz bayramlarda mutluluğumuz doruğa ulaşır. Aile toplantılarında şeker tadında geçen sohbetler neşemize neşe katar. İşte bayram alışverişlerinize özel %50 moda indirimleriyle ziyaretler ve dost buluşmalarında giyebileceğiniz birbirinden şık kombin önerileri…

1- Hem sade hem zarif görünün

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Koton günlük elbise, kolsuz tasarımı ve diz üstüne kadar uzayan kesimiyle hem yazlık hem de bayrama uygun bir elbisedir. Kirli beyaz rengi, boyuna çizgileriyle oldukça sade olan ürün zarif görünmenizi sağlar.

Koton marka kruvaze düğmeli şık midi elbiseye BURADAN ulaşabilirsiniz.

Elbiseye yakışacak, şık ve yazlık Kathy 1FX Nude Kadın Topuklu Ayakkabı ile görünümünüzü tamamlayın.

2- Basic tarzınız ile konforunuzdan ödün vermeyin

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Özel günlerde rahat giyimden vazgeçmeyen kadınlar için şık ve konforlu bir kombin önerimiz var! United Colors of Benetton Basic Keten Tişört bej rengi ve basic tasarımı ile cool bir görünüm kazandırır. Keten yapısı sayesinde yaz ayında vücudunuza hava aldırır.

Tişörtle beraber DeFacto Anna Yüksek Bel Super Skinny Jean Pantolon giyerek güzel bir renk uyumu yakalayın.

Camper Runner Up yürüyüş ayakkabısı ile kombininizi tamamlayın.

3- Bayrama uygun renk ve desenler

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Yazlık renkleri ve bayrama uygun desenleri ile Balo Keten Elbise harika bir seçim. Boyundan bağlamalı elbise vücudunuzu serin tutan tasarımı ile bayram buluşmalarında şık görünmenizi sağlar.

Elbiseyle uyumlu renklere sahip olan Pembe Potin Kadın Sandalet ile şık ve serin bir kombin yaratın.

4- Bayram neşesini üzerinizde taşıyın!

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Bayramda cıvıl cıvıl renkler tercih ederek bayram neşesine uygun giyinin. Only Ophelia Kadın Bluz rengarenk tasarımı ve şık dizaynıyla bayramda sevdiklerinizin dikkatini çekecek bir üründür.
V yakalı ve lastikli bele sahip bluzu Genel Beyaz Mini Etek ile beraber giyerek güzel bir uyum yakalayın.

Görünümünüzü Rubrica Kadın Topuklu Ayakkabı ile tamamlayarak zerafetinize zerafet katın.

5- Doğru parçalar ile en şık siz olun

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Bayrama uygun hayalinizdeki kombini yapmak zahmetli olabilir fakat doğru parçalar ile şık olmak zor değil. Xhan Xhan Kadın Elbise ile kombininiz konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Mavi rengi, kalın otantik desenli askısı ve üçgen kesimli eteği ile oldukça farklı olan elbiseyle cazibenizi konuşturun.

Elbisenin altına Polaris Beyaz Kadın Babet giyerek renk kontrastı yakalayın.

6- Tek parça ve göz alıcı!

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Vero Moda Vmrosanne Sl Jumpsuit Kadın Kokteyl tulum ile dikkatleri üzerinize çekin. Kırmızı rengi ve dantelli sırt detayıyla cazibenizi arttıracak bu tulum, bayram eğlencelerinize çok yakışacak.

Tulum ile Adidas Grand Court Base Spor Ayakkabıyı birlikte giyerek mükemmel bir uyum yaratın.

7- Tarzınıza uygun parçaları birleştirin

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Bayramda günlük giyimden vazgeçmeden şık olmak istiyorsanız Funwave Beyaz Bluz tam size göre. V yaka, dantelli ve vintage tasarımlı bluz ile hoş görünüm yaratın.

Bluza çok yakışacak Loft Kadın Skinny Pantolon ile bayram konseptine uygun beyaz bir kombin oluşturun.

8- Bayrama özel çiçekli ve şirin!

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Bayramda yapılan aile ziyaretlerinde ve dost buluşmalarında ortamın en cana yakın tarzına sahip olmak için Diaves Pembe Elbise harika bir tercih.

Madonna yaka açık omuzlu dizaynı ve çiçek desenleriyle oldukça şirin olan elbiseyi Pandora Miss Park Moda Ten Rengi Kadın Stiletto ile kombinleyin.

9- Siyah beyaz ve iddialı

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Koton Kadın Bluzun siyah ve beyaz renkli ve çift taraflı tasarımı ile iddialı görünün.

Bluz Levi's Kadın High Rise Skinny jean pantolon ile mükemmel yakışır. Siyah ve beyazın uyumu ile hem sade hem de iddialı bir tarz yaratın.

10- Sade ve formal olmak isteyenler için

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Bayramda ciddi giyinmeyi sevenler için DeFacto Basic Poplin Gömlek uygun bir seçim.

Apolet kollu, beyaz ve bol kesimli gömleği Xhan Xhan Siyah Etek ile beraber giyebilirsiniz.

Siyah ve dize kadar yırtmaçlı eteği Puma Carina Slim SL Kadın Ayakkabı ile kombinleyerek formal ama rahat bir kombin oluşturun.

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