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BBP Genel Başkanı Destici'den, Anayasa Mahkemesinin HDP'nin kapatılması istemli iddianameyi iadesine tepki

15.04.2021 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Anayasa Mahkemesinin HDP'nin kapatılması istemli iddianameyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine ilişkin, "Terörün ve teröristin partisine dünyanın hiçbir yerinde hukuk müsaade etmez." değerlendirmesinde bulundu.

BBP Genel Başkanı Destici'den, Anayasa Mahkemesinin HDP'nin kapatılması istemli iddianameyi iadesine tepki

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, HDP'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesine gönderilen iddianamenin hızlı şekilde görüşülerek eksikler olduğu gerekçesiyle oy birliğiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade edildiğini belirtti.

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'DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE HUKUK MÜSAADE ETMEZ'

Destici, şunları kaydetti:

"O meşum karar bugün başsavcılığa ulaştı. İnanıyor ve bekliyoruz ki teferruattan ibaret olan, lakin usuli olduğu dile getirilen eksiklikler süratle giderilerek aynı hızla iddianame tekrar Anayasa Mahkemesine gönderilecektir. Hatırlatalım ki, terörün ve teröristin partisine dünyanın hiçbir yerinde hukuk müsaade etmez."

(AA)

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Yargıtay HDP Halkların Demokratik Partisi

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