Bebeğinizin beşiğini eğlenceli bir oyun alanına çevirecek rengarenk öneriler

Küçük çocuklar anne babasının eşlik ettiği eğitici sesli oyuncaklarla konuşma ve dil becerilerini geliştirebilir ve düzgün konuşmayı oldukça eğlenceli şekilde öğrenebilir. Seçtiğiniz eğitici oyuncaklar, bebeğinizin yeteneklerinin ortaya çıkmasına da büyük ölçüde katkı sağlar. Dolayısıyla ebeveynlerin oyuncak seçiminde bebeğine uygun oyuncakları tercih etmeleri oldukça önemli. Sizler de bebeğinizin beşiğinde eğitici oyuncaklara yer verip gelişmesine katkı sağlamak isterseniz gelin, listemizi hep birlikte inceleyelim.

1. Hem güvenli ve eğitici hem çok eğlenceli

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Bebeğinizin beşiğine, bebek arabasına, hatta oto koltuğuna bile asarak kullanabileceğiniz sevimli Tumama Pelüş Meyve Çıngırakları'na ne dersiniz? Çıngırakları sayesinde bebeğinizin dikkatini çeken oyuncak, pamuk dolgulu kaliteli kumaştan üretilir. Pelüş meyvelere bebek aynası, ses çıkaran çıngıraklar ve sallanan boncuklar gibi farklı özellikler eklenir. Meyvelere dokunarak motor becerilerini geliştiren bebeğiniz, oyuncakları diş kaşıyıcı olarak da kullanabilir. Muz, avokado, portakal ve çilekten oluşan pelüş meyveler bebeğinizin görsel, işitsel ve dokunsal gelişimini destekler. Yalnızca temiz su ve bebek çamaşır deterjanıyla kolayca temizlenir.

2. Chicco Dönence sakin ve huzurlu uykulara eşlik edecek

Klasik müzik ve hafif gece ışığı özelliklerine sahip Chicco First Dream Rüyaların Yanında Dönence'yle bebeğiniz huzurla uyuyacak. Çoğu beşik ve yatağa uyumlu dönence, 4 adet sallanan kumaş oyuncağın yanı sıra bebek arabasına ve beşiğe takılıp çıkarılabilen elektronik paneller de içerir. Hafızasında 20 dakikalık klasik müzik bulur. Beyaz gürültü ile bebeğin anne rahminde duyduğu kalp atışlarını ve sakinleştirici sesleri taklit ettiği için bebeğinize huzurlu bir ortam sunar. Solma efektli hafif gece ışığı bulunan dönenceyle bebeğiniz deliksiz ve dinlendirici uykunun keyfini çıkarır.

3. Clementoni Projektör ile bebek odası parlayan yıldızlarla süslenecek

Sakinleştirici müzikler ve ışıklarla bebeğinizin beşiğinde rahatça uykuya dalmasına yardım edecek Baby Clementoni Sevimli Uğur Böceği Projektör, bebeğinizin odasına ayrı bir sevimlilik katacak gibi görünüyor. Ürün; hafif melodiler, sesler, ışıklarla bebeğinizin rahatlamasına, sakin ve huzurlu bir şekilde uykuya dalmasına yardımcı olur. Zamanlayıcı sayesinde müziğin süresini dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ön kısmı ışıklı projektörü sessiz modda çalıştırıp yalnızca gece lambası olarak da kullanabilirsiniz. Uğur böceğinin kanatları açıldığında ise odayı yıldızlarla dolduran bir projektöre dönüşür. Böylece odanın tavanı parlayan yıldızlarla süslenerek harika bir görüntü oluşturur.

4. Bebeğiniz Fisher Price Koala Uyku Arkadaşı'nı yanından ayırmayacak

Rahatlatıcı ışıklı ve müzikli pelüş uyku arkadaşı, tam bebeğinize göre! Fisher Price Koala Uyku Arkadaşı gerçekçi ve ritmik nefes alıp verme hareketleri ile karnı aşağı yukarı hareket ettiği için bebeğinizi sakinleştirip rahatlamasına yardımcı olur. Doğa seslerini kullanan sakinleştirici özelliği ile bebeğinizin tüm ihtiyaçlarını düşünür. 3 ışık rengi seçeneği bulunan oyuncakta ses ve müzik ayarı yapmak da mümkün. Zamanlayıcı özelliği sayesinde 15, 30 veya 45 dakika olarak sesini ayarlayabildiğiniz rahatlatıcı oyuncağın bebeğinizin en sevdiği uyku arkadaşı olacağından hiç şüphemiz yok. Üstelik makinede yıkanabilme özelliği sayesinde temizlemesi de oldukça kolay!

5. Mutlu Bulutlar hem uyku arkadaşı hem dönence

Fisher-Price'ın Mutlu Bulutlar Dönence ve Uyku Arkadaşı, bebeğinizi sakin müziklerle rahatlatır. Dönen rengarenk yağmur damlaları ve minik sevimli bulutlar olarak tasarlandığı için bebeğinizin dikkatini çeker. Dönence, ses algılama özelliği sayesinde bebeğiniz uyandığında devreye girer ve onu sakinleştirerek uykuya dalmasına yardımcı olur. Çalma listesi; pembe gürültü, beyaz gürültü, yağmur veya rüzgar gibi sakinleştirici doğa seslerinden oluşur. Ayarlanabilir kayışı ile birçok beşiğe kolayca takılabilir. Ayrıca bebeğiniz büyüdükçe masa üzerine yerleştirilebilen bir uyku yardımcısı ve gece lambası olarak da kullanmak mümkün.

6. Bebeğinizin ilgisini çekecek Kisangel Müzikal Oyuncak

Çıngıraklı oyuncaklar bebeğinizin sese karşı duyarlılığını arttırdığı gibi müzik ritim duygularını da geliştirir. Birbirinden farklı rengarenk şekil ve desenlere sahip çıngıraklı oyuncaklar bebekleri hem eğitir hem eğlendirir. Bebeğinizin beşiğine asabileceğiniz Kisangel Müzikal Oyuncak, canlı renkleriyle ilgisini oldukça çekecek gibi görünüyor. Tasarımında yer alan hayvanlar ve görsel kontrast içeren renkleriyle bebeğinizin yeteneklerini teşvik etmeye, hayal gücünü arttırmaya da yardımcı olur. Yenidoğan bebeklerin kullanabileceği oyuncak, pile ihtiyaç duymadan çalışır. Dışarıda bebeğinizle oynamak isterseniz oyuncağı bebek arabasına da takıp kullanabilirsiniz.

7. Bebek odasını renklendirecek yenilikçi bir projeksiyon paneli

Özel, pratik ve güvenli kanca sistemiyle beşiğe bağlanabilen yenilikçi projeksiyon paneli Chicco Yıldızların Yanında Dönence'de ses yüksekliğini ayarlamanız için ses sensörü bulunur. Tavan projeksiyonu, hafif projeksiyon, gece lambası olarak 3 farklı ışık efekti yer alır ve projeksiyon otomatik olarak renk değiştirir. Ses sensörü sayesinde bebeğiniz ağladığında ışığı ve müziği aktive eder. Müzik ve projeksiyon 30 dakika sürer. Cihazda hem klasik hem modern müzik yer alır. Pembe ve mavi renk seçenekleri bulunan dönencenin çıkarılabilir ve makinede yıkanabilir yumuşak bir oyuncağı da mevcut.

8. Melodili müzik kutusu ile tatlı bir uyku

Bebeğiniz doğduğu andan itibaren kullanabileceğiniz Baby Clementoni, ay şeklindeki müzik kutusu ve yumuşak yıldız şeklindeki oyuncağıyla güzel rüyalar görmesi için bebeğinize eşlik edecek harika bir oyuncak. Müzik kutusu, yumuşak oyuncak çekildiğinde Mozart'tan bir melodi çalar ve bebeğinize güzel bir klasik müzik dinletisi sunar. 15 dakika süren renkli ışıklar, rahatlatan melodiler ve doğa sesleri bebeğinizin dikkatini çeker. Üzerinde yer alan, çizimlerle süslenmiş dönen disk ise bebeğinizin rahatlamasına ve sakinleşmesine yardımcı olur. Bulut şeklindeki askısıyla müzik kutusunu kolayca beşiğe asıp çıkarabilir ve istediğiniz her yere taşıyabilirsiniz.

9. Uzaktan kumandalı bir kolaylık

Tumama'nın bebek müzikli ve ışıklı projeksiyon cihazının en büyük artılarından biri, uzaktan kumandası. Ayarlanabilir ses seviyesi özelliği, 12 adet ninni, 12 adet de doğa sesleri içeren ürün, bebek beşikleri için harika şekilde tasarlanmış bir oyuncak. Uzaktan kumandasıyla ses seviyesini arttırıp azaltabilirsiniz. Kumandayı müziği ve ışıkları açmak veya kapatmak için de kullanabilirsiniz. Hareketli, çekici tasarımı sayesinde bebeğinizin görme ve işitme duyusuna hitap eden ürünün mavi, kırmızı, yeşil ve çok renkli olmak üzere 4 farklı projeksiyon ışığı mevcut. Oyuncağın beşiğe montajı da oldukça kolay. İki sabit yön ve bükülebilir boru boyun tasarımı ile dilediğiniz gibi sabitleyip bükebilirsiniz.

10. Bebeğinizi eğlendirecek Czemo Çıngıraklı Asma

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Yumuşak pamuk dolgulu pelüş ile üretilen Czemo Çıngıraklı Oyuncak, bebeklerin oynaması ve diş çıkarırken kullanması için tasarlandığından güvenle tercih edebilirsiniz. Oyuncak yavaşça sallandığında yumuşak ve yatıştırıcı ses çıkarır ve bebeğin işitme gelişimini teşvik eder. Bebeğinizin kaslarını uyarmaya ve kavrama yeteneğini geliştirmeye de yardımcı olur. İnek, ayı, geyik ve kirpi gibi sevimli hayvan figürleri içerir. Parlak renkler ve sevimli hayvan modelleri bebeğin görsel gelişimine ilham verebilir ve renk algısını teşvik edebilir. Asma halkası ile beşik ve bebek arabasına kolayca takılabilir.