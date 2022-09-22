Bebek bezi masrafına son: Tuvalet eğitimine 8 haftalıkken başladı! Bebekleri tuvalete alıştırmak için yapılacaklar

Bebeklerin tuvalete alıştırılması hem bebeğin sağlığı hem de ekonomik durum için oldukça önem taşıyor. Çocuklar tuvalet eğitimine genellikle 18 ila 24 ay arasında başlasa da bazı durumlarda üç yaşına kadar da başlayabilir. Kaliforniya'da yaşayan 26 yaşındaki Alexis Abdelaziz, diğer ebeveynlerin sosyal medyada tuvalet eğitimini denemesini gördükten sonra şu anda dört aylık olan bebeği Aya'ya tuvaletin nasıl kullanılacağını öğretmeye başladı.

BEBEKLERİN İŞARET DİLİNE DİKKAT EDİN

Alexis tuvalet eğitiminde bebeklerin tuvalete gitmeleri gerektiğinde doğal olarak belli edeceklerini belirten alışılmadık “eliminasyon iletişimi” tekniğini kullanmaya başladı.

Alexis tuvalet eğitiminde tutarlı davranılması gerektiğini belirtti. Aya'nın tuvalete gitmesi gerektiğinde bebek işaret dilini kullanarak sinyal verebileceğini söylüyor.

California'dan fizik tedavi asistanı, "Hamile kalmadan önce bile çok genç yaşta anne babaların tuvalet eğitimini denediğini gördüm ve her zaman denemek istedim" dedi. "Hamile kaldığımda bunu tamamen unutmuştum. Doğurduktan birkaç ay sonra rastgele hatırladım ve araştırmaya başladım, yöntem oldukça mantıklı geldi."

HER GÜN DAHA İYİ ANLIYOR

Eleme iletişim yöntemi, bir çocuğun ipucunu çözmeyi içerir - bu, bir kart göstermek veya bir sembol yapmak olabilir. Daha sonra ebeveynler onları bir lazımlık veya tuvaletin üzerine yerleştirebilir, ses çıkarabilir ve çocuk tuvaleti kullanacaktır. Alexis, tekniği ilk denerken gergin olduğunu söyledi. Ama Alexis, Aya ile ilk denediğinde tuvaleti kullandı. Alexis, “O zamandan beri bir kez bile durmadık” dedi. “Her gün daha tutarlı hale geliyor ve daha iyi anlıyor."

İŞARET KARTINI GÖSTEREREK GİTMESİ TUVALETE GİTMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYOR

“Aya 19 Eylül'de beş aylık olacak ve yaklaşık iki hafta önce ilk kez gitmesi gerekip gerekmediğini sormadan bana işaret dili yaptı. Genelde ona tuvalete gitmesi gerekip gerekmediğini sorar ve ona tuvalet kartını gösteririm ve sonra onu tuvalete götürürüm." Alexis ayrıca kızına işaret dili öğretiyor.

NASIL İLETİŞİM KURULACAĞINI BİLMELERİ ÖNEMLİ

“Çocukların sözlü olarak konuşmadan önce nasıl iletişim kuracaklarını bilmelerinin birçok faydası var. Esas olarak, ihtiyaçlarını göstermeye hazır oldukları ve duygusal olarak farkında oldukları için – yani öfke nöbeti geçirme veya duygusal olarak yanlış anlaşılmış hissetme olasılıkları daha düşüktür. Aya henüz konuşamıyor ama anlayabiliyor ve bu ona sesini nasıl kullanacağını öğretebilir.”

TUVALET EĞİTİMİ İÇİN TUTARLI İLERLEYİN

Alexis, Aya'yı yetiştirmek için kullandığı tekniklerin "gerçekten iyi" çalıştığını, bu yöntemde anahtarının tutarlılık olduğunu söyledi. "Onu bir gün boyunca tuvalete götürmezsem ve işaret kartını göstermezsem eminim bu onun programından ve anlayışından kaçacaktır" dedi. “Çok küçük olduğu için tutarlılık en önemli şey. Nereye gidersek gidelim kartı taşıyorum ve ona gösteriyorum."

TUVALET EĞİTİMİYLE BEBEKLER ÇOK DAHA MUTLU

"İnsanlara açıklamaya çalıştığım en önemli şey, bebek bezi ve bebeğimin diğer bebeklerden önce lazımlık eğitimi almasıyla ilgili değil - çünkü birçok insan bunu neden yaptığımı soruyor. Çok daha mutlu çünkü kakanın üzerine oturan bebekler bu durumdan hoşlanmıyor, ağlıyor ve çığlık atıyorlar. Ama Aya tuvalete gittiğinde gülümsüyor ve halinden memnun."

