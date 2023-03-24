Bebeklerde göz çapaklanması nasıl geçer, göz çapağı nasıl temizlenir? Bebeklerde göz iltihabına ne iyi gelir?

Bebeklerde göz çapaklanması çok yaşanan bir sorundur. Her insanda gözyaşı gözler için büyük önem taşır. Bebekler için de aynı durum geçerlidir. Gözlerin hareket edebilmesi için gözyaşına ihtiyacı vardır. Bebeklerde bu göz kanalları çok daha küçük olduğundan göz çapaklanması meydana gelir. Göz çapaklanmasına başka belirtiler de eşlik ettiği takdirde bir doktora danışılması önerilir.

Bebeklerde göz çapaklanması neden olur?

Bebeklerde en sık görülen sorunlarından biri göz çapaklanmasıdır. Bebeklerde gözde çapaklanma ilk günlerde görülebileceği gibi sonrasında da görülebilme olasılığı mevcuttur. Bebeklerin gözyaşı kanalları normalden daha küçük olur. Kanalların küçük olması tıkanıklığa yol açar. Bu durum sonucunda da çapaklanma meydana gelir. Bebeklerde göz çapaklanması geçici bir durumdur. Ancak çapaklanmanın uzun sürmesi ebeveynler açısından endişe yaratabilir. Göz çapaklanması uzun sürdüğünde ve çapaklanmayla beraber başka belirtiler eklendiğinde doktora gidilmesi büyük önem taşır. Bebek gözü çapaklanması sebepleri genel olarak şöyledir:

Bebeklerde üşütmeye bağlı göz çapaklanması sorunu da çok sık yaşanır.

Bebeklerde görülen göz çapaklanmasını gidermek için kullanılan bebek göz damlası, gözde alerjiye sebep olabilir.

Bebeklerin göz kanalları küçük olduğundan tıkanıklık daha çabuk görülür.

Bebeğin gözüne yabancı bir cisim girmiş olabilir.

Bebeklerde çok yaygın yaşanan göz nezlesi, çapaklanmaya neden olabilir.

Üst solunum yolu hastalıkları, alerji, sinüzit gibi hastalıklarda çapaklanma görülebilir.

Bebeklerde göz çapaklanması belirtileri ise sıklıkla şu şekildedir:

Göz kapaklarında iltihap gelişmesi

Gözün beyaz kısımlarında kızarıklık görülmesi

Bebeğin elleriyle sık sık gözlerini ovuşturması

Kirpiklerin akıntıdan kaynaklı yapışık görünmesi

Gözde meydana gelen sulanmalar

Bebeğin burun köküne basıldığında göze iltihap gelmesi

Göz kapaklarının şişmesi

Bebeklerde göz çapaklanması nasıl geçer?

Bebeklerde en sık rastlanılan problemlerin başında göz çapaklanması gelir. Anne ve babalar bebeklerinin gözünde akıntı gördüğünde endişeye düşebilir. Altında yatan ciddi bir sağlık sorunu olmadığı sürece gözde çapaklanma durumu kısa sürede kendiliğinden geçer. Bebeklerde göz çapaklanması nasıl geçer konusu önemli bir konudur. Evde yapılabilecek birkaç basit yöntem ile bebeklerdeki bu sorun hızlı bir şekilde çözülebilir. Yetişkinlerde göz çapaklanması görüldüğünde çoğunlukla çayla pansuman yapılır. Ancak bu tür uygulamaların yapılmadan önce doktor onayı alınması gerekir. Bebeklerin gözleri oldukça hassas bir yapıya sahiptir. Doktorlar, ebeveynlere bebeklerinde göz çapaklanması gördüklerinde ılık su ile yıkamalarını tavsiye eder. Ilık su ile yıkamanın dışında ılık suya batırılmış küçük bir pamukla gözleri silmek de önerilir.

Bebeklerde göz çapaklanmasına ne iyi gelir?

Bebeklerde gözde çapaklanma sorununa karşı anne ve babaların önlem alması gerekir. Bebeklerin göz kanalları normalden daha küçük bir yapıya sahiptir. Kanalların küçük oluşu tıkanıklığın ortaya çıkmasına neden olur. Bebeklerin burun içlerinin düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Bunun için doktorlar, serum fizyolojik burun temizleme ürünlerini önerir. Burunların açık ve temiz olması göz kanallarının tıkanmasını engeller. Bebeklerde görülen çapaklanma çoğunlukla zararsız ve geçicidir. Ancak çapaklanma durumu uzun sürdüğünde bir doktora gidilmesinde fayda vardır. Bebeklerde göz çapaklanması için yapılabilecek yöntemlerden biri ılık su ile gözleri temizlemektir. Bebeklerde çapaklanma olduğunda göz pınarlarının hemen altında şişlik meydana gelir. Bu şişliklerin azaltılması ve bebeğin rahatlatılması için masaj yapılması tavsiye edilir. Nasıl masaj yapılacağını doktorunuzdan öğrenmeniz en doğru seçenektir.

Bebeklerde göz iltihabına ne iyi gelir?

Bebeklerde çok sık rastlanan sorunlardan biri göz iltihaplanmasıdır. Bebeklerde göz iltihabı, onların huzursuz olmasına yol açan bir sağlık sorunudur. Bebeklerde göz iltihabının giderilmesi için tavsiye edilen yöntem anne sütüdür. Anne sütü iltihaplanmaların giderilmesinde mucizevi bir etkiye sahiptir. Anne sütü yöntemine başlamadan önce ellerin yıkanması çok önemlidir. Bu yöntemin hijyen kurallarına uyarak uygulanması gerekir. Temiz bir pamuk anne sütüne batırılarak bebeğin iltihaplı gözlerine uygulanabilir. Ancak bu yöntemi denemeden önce doktora danışılması son derece önemlidir. Doktor onayı almadan hiçbir uygulamanın yapılmaması gerekir.

Yeni doğan bebekte göz çapaklanması nasıl geçer?

Yeni doğan bebeklerde göz çapaklanması çok sık yaşanan bir durumdur. Yeni doğan bebekler dışarıdan gelen her türlü olumsuz duruma karşı açık bir hâldedir. Bebeğin bulunduğu ortamda toz dahi varsa gözlerin çapaklanmasına neden olabilir. Bebeklerin yapısı genel olarak narindir. Bebeklerin göz kanalları küçük olduğundan tıkanma çok sık yaşanır. Bu durumda göz çapaklanmasına sebebiyet verir. Yeni doğan göz çapaklanması endişelenecek bir durum değildir. Genellikle ebeveynlerin bu çapaklanmayı temizlemesi ile sorun çözülür. Anne ve babalar yeni doğan bebeklerinde oluşan çapaklanmayı temizlemeden önce mutlaka ellerini yıkamalıdır. Ardından temiz bir tülbent veya pamuk ılık bir suyla ıslatılarak bebeğin gözleri nazikçe temizlenebilir. Ancak bu sorun uzun süre devam ederse ve beraberinde başka sağlık sıkıntıları da görülürse vakit kaybetmeden doktora gidilmesi büyük önem taşır.

Yeni doğan bebeklerde göz çapaklanması nasıl temizlenir?

Yeni doğan bebekte göz çapaklanması çok sık rastlanan bir problemdir. Bebeklerde görülen çapaklanma için yapılması gereken ilk şey temizleme işlemidir. Pamuk veya bir bezin ılık suyla ıslatılarak bebeğin gözleri bastırılmadan temizlenir. Gözyaşı kanallarının tıkanması sonucu çapaklanma meydana geldiğinden bu tıkanıklığın giderilmesi önemlidir. Gözyaşı kanallarında tıkanıklık devam ettiği sürece çapaklanma durumu da devam eder. Ayrıca tıkanıklık devam ettiğinde gözpınarının alt kısımda bulunan bölge şiş görünür. Bebeklerde bu şişliğin giderilmesi için hafif masaj yapılabilir. Bu yöntemlere ek olarak doktorunuz bebeğiniz için size göz damlası veya merhem verebilir. Doktor tarafından verilen bu ilaçlarında düzenli olarak kullanılması önemlidir.

3 yaş çocuğun göz çapaklanmasına ne iyi gelir?

Bebeklerin gözleri çok hassas olduğundan çapaklanma durumu olabilir. Özellikle yenidoğan bebeklerde bu probleme çok sık rastlanır. 1 yaş bebeklerde göz çapaklanması sorunu da çok yaygındır. Ayrıca 3 yaşındaki çocukta da bu problem görülebilir. Gözlerde çapaklanmaya yol açan toplam iki neden vardır. Bunlardan ilki grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklar, ikincisi ise gözyaşı kanallarının tıkanmasıdır. Yeni doğan bebekler olsun 3 yaşındaki çocuk olsun göz çapaklanması için uygulanan yöntemler hemen hemen aynıdır. Herhangi bir çocuğun göz çapaklanması durumunda yapılması gerekenler basittir. Çapaklanan gözler ılık su ile yıkanabilir veya ılık su ya batırılmış bezle silinebilir. Ancak çapaklanma sorunu devam ederse, gözlerdeki şişlik büyürse, normalden fazla ateş olursa, görme problemi yaşanırsa vakit kaybetmeden doktora gidilmesi hayati önem taşır.

