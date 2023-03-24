Bebeklerde konak neden olur, nasıl temizlenir? Bebeklerde konak belirtileri nelerdir?

Konak, bebeklerde sıklıkla görülen ve kafa derisinde oluşan bir cilt sorunudur. Beşik kapağı ya da kızak başlığı olarak da isimlendirilen konak, bebekler için rahatsız edici bir durumdur. Bebeklerin derisi çok fazla ince olduğundan daha kuru ve hassas bir yapıdadır. Bu durum onların daha çabuk cilt enfeksiyonları kapmasına neden olur. Konak sorunu, ebeveynler tarafından mutlaka atlanmaması gereken önemli bir sorundur.

Bebeklerde konak neden olur?

Bebeklerde özellikle yeni doğan bebeklerde çok sık rastlanılan cilt problemlerinden biri konaktır. Bebeklerin derisi çok ince ve hassas olduğundan çoğu cilt hastalığına daha kolay yakalanır. Konak, çoğunlukla saçlı deriyi tutan bir cilt sorunudur. Konak neden olur konusu anne ve babaların öğrenmesi gereken bir konudur. Doğumun akabinde bebeklerde görülmeye oranı oldukça fazladır.

Yeni doğan bebeklerde doğumdan sonra saçlar dökülür ve hemen ardından yeni saçlar çıkar. Bu saç değişimi esnasında kafa derisinde cilt problemleri meydana gelir. Konak da bu cilt problemleri arasında yer alır. Konak problemi bebeğe hiçbir şekilde zarar vermez. Ancak önlem alınmadığı sürece tekrarlama riski çok yüksektir. Bebeklerde yaygın olarak görülen konak probleminin nedenleri şu şekildedir:

Bebeklerin cildinin hassas ve ince yapıya sahip olması

Cildin dış etkenlere karşı korunmasız olması

Deri altındaki yağ bezlerinin çok fazla çalışıp yağ üretmesi

Annenin hamilelik dönemindeki beslenme düzeni

Genetik yatkınlık

Vitamin eksikliği

Bebeğin başının sürekli kapalı tutulup hava almaması

Banyo sonrası başının nemli kalması

Konak sorunu kafa derisinde oluşabileceği gibi nadiren bebeğin vücuduna da yayılabilir. Kaş kısmında, koltuk altında veya bez bölgesinde de döküntülere rastlanabilir. Konak problemi bebeğe acı veren bir durum değildir. Ancak bebeğin çok huzursuz olmasına yol açar. Bu yüzden ebeveynlerin bebekleri için gerekli önlemleri alması son derece önemlidir.

Bebeklerde konak belirtileri nelerdir?

Yeni doğan konak sorunu hemen hemen çoğu bebeğin başına gelir. Yenidoğan bebekler dış dünyayla ilk temas ettikleri anda bu duruma uyum sağlamak için fazlasıyla değişim gösterir. Bu uyum sürecinde pek çok cilt sorunu ile karşı karşıya kalınır. Konak sorunu da en yaygın görülen cilt sorunları arasındadır. Konak belirtileri bebekten bebeğe farklılık gösterebilir. Bazı bebeklerde saç derisinde kızarıklık oluşurken bazı bebeklerde ise yağlı pullanmalar görülebilir. Bebeklerde genel olarak konak belirtileri şu şekildedir:

Saç derisinde kızarıklık

Saç derisinde kalın kabuklanma

Saç derisinde kuruluk

Saç derisinde beyaz ya da sarı pullarla kaplı yağlı bir cilt görüntüsü

Saç derisinde kırmızı deri ile birleşen pembe lekelenmeler

Saç derisinde şişmiş olan bölgeler

Saç derisinde kepek gibi pullanma

Saç derisinde belirli dönemlerde kötü koku meydana gelmesi

Konak sorunun ilerleyen dönemlerinde saç derisinde kaşıntı ve bebeklerde huzursuzluk

Bebeklerde konak oluşumu farklı seyredebilir. Ancak çoğu bebekte yukarıda yer alan belirtiler gözlemlenir. Bebeklerde saç derisinde kabuklanma olduğunda bir süre sonra o kabuklar kendiliğinden düşer.

Bebeklerde konak nasıl geçer?

Bebek saçında konak çok sık rastlanılan bir durumdur. Hemen hemen her yenidoğan bebeklerde bu cilt hastalığı görülür. Bebeklerde konak düzenli bir bakımla kısa sürede geçer. Ancak müdahale edilmediği sürece varlığı devam eder ve burum bebeğin çok huysuzlaşmasına neden olur. Ayrıca konak problemi çok sık tekrarlayan cilt sorunlarından biridir. Bu yüzden bebeklerin saç derisinin sağlıklı gelişebilmesi için konak sorununa önlem alınması gerekir. Doktorlar, konak sorunu olan bebeklere belirli aralıklarla cilt bakımı yapılmasını tavsiye eder.

Tek seferlik konak temizliği, bebeğin kısa süreli olarak rahatlamasını sağlar. Bu yüzden belirli aralıklarla bebeğin saç derisine bakım yapılması gerekir. Konak sorunu yaşayan bebeklerde saç derisinde pullanma problemi oluşur. Bebeğin saç derisinden pul pul kepeğe benzeyen döküntüler görülür. Konak sorununun en ana sebeplerinden biri bebeğin saç derisinin kuruluğudur. Bu kuruluğun giderilmesi için bazı yağlar ve şampuanlar kullanılır. Bu tür yağ ve şampuanların doktor onayı alınarak kullanılması büyük önem taşır.

Bebeklerin kafasındaki konak nasıl geçer?

Bebeklerin kafa derisinde oluşan konak problemi, çoğunlukla geçici bir durumdur. Ancak yine ebeveynlerin bu sorun için önlem alması gerekir. Bebeklere uygun olan yağ ve şampuan gibi ürünlerle düzenli olarak bakım yapılması tavsiye edilir. Özellikle şampuan tercihinde bebeklere özel olarak üretilen şampuanların seçilmesi büyük önem taşır. Yağlarla saç derisine düzenli olarak masaj yapmak bebeğin kafa derisinin yumuşamasına katkı sağlar. Yağlarla yapılan masaj sayesinde bebeğin kafasında meydana gelen konak sorunu kısa sürede giderilir.

Konak oluşumuna sebep olan faktörlerden biri cildin kuru kalmasıdır. Cilt yumuşamaya başladığında konak sorunu da ortadan kalkar. Bazı bebeklerde bu sorun 1 yaşına kadar sürebilir. Bazı bebeklerde ise çoğunlukla 6 aylık olduktan sonra kendiliğinden kaybolur. Konak yayılımının hangi bölgelerde olduğu da çok önemlidir. Yalnızca kafa derisinde oluşmuşsa daha kolay geçebilir. Ancak vücudunun başka bölgelerine de yayılım gösterirse mutlaka doktora danışılması önerilir.

Bebeklerde konak ne zaman temizlenmeli?

Bebeklerde konak temizliği mutlaka düzenli bir şekilde yapılmalıdır. Düzenli yapılmadığı takdirde konak sorunu tekrar edebilir. Bu durum bebeğin daha fazla huysuzlaşmasına neden olur. Konak sorunu bebeğe zarar vermediği için tıbbi müdahale gerektiren bir durum değildir. Uzmanlar, konak sorunu yaşayan bebekler için ebeveynlere bazı önerilerde bulunur. Bu öneriler şu şekildedir:

Bebeklerin ciltleri çok hassas olduğundan banyo sürelerinin kısa tutulması tavsiye edilir.

Bebeklerin saç derileri kuru olduğu için saç derisinin yumuşamasını sağlayan bebek yağının kullanılması gerekir.

Yumuşak bir fırça ile bebeğin kafa derisine nazikçe masaj yapılması önerilir.

Bebeklere özel olarak üretilen nemlendiricilerin kullanılması gerekir.

Bebeklerde görülen konak sorunu çoğunlukla zararsız ve geçici bir durumdur. Doktor onayı alarak evde uygulanan birkaç basit yöntem ile bu sorun ortadan kalkar. Ancak tüm yöntemlere rağmen konak sorunu devam ederse, bebekte görülen belirtiler şiddetlenirse ve hiçbir şekilde iyileşme gözlemlenmezse vakit kaybetmeden doktora gidilmesi büyük önem taşır.