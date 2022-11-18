Bebeklerine dövme yaptıran aile sosyal medyayı çalkaladı! Gerçekler çok farklıydı...

Dövme cildin üzerinde kalıcı izler bırakıyor ve sağlık için oldukça riskli durumlara yol açabiliyor. Dövme yaptıran birçok kişi sonradan yaptırdığı dövmeden pişman oluyor. TikTok'ta bebeğine dövme yaptırdığını gösteren bir baba sosyal medyada oldukça tepki yarattı.

Videoda bebeğin sol bacağına 'Anne' yazan kalpli dövme yapılıyor. Bu görüntüleri görenler bebeğin bacağına gerçek dövme yaptırıldığını düşünürken kamera yaklaştığında dövmeyi yaptan aletin gerçek dövme aleti olmadığı anlaşılıyor.

DÖVME GERÇEK OLMASA BİLE BİRÇOK KİŞİ RAHATSIZ OLDU

Paylaşın video sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Gerçek bir dövme olmasa da, bazı insanlar bu fikre pek sıcak bakmadıklarını belirttiler. Biri “Bebeğe zarar vermedi mi?” diye sorarken, bir başkası “Ya bebek beğenmezse?” dedi.

Ancak bazıları, bu dövmenin yüz boyamadan farklı olmadığını düşündüklerini söyleyerek fikrin "sevimli" olduğunu savundu. Biri şöyle yazdı: “Bazı insanların bunun gerçek olduğunu düşünmesi, dövmenin gerçekte nasıl çalıştığını bilmediklerini gösteriyor. Bu çok sevimli!”

