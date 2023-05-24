Beden pozitifliğini savunan fenomen Isabella Morris, “Kadın vücudu değişti” diyerek bikinisiyle meydan okudu

Sosyal medyada sağlıklı yaşam ve fitness konularına dair yaptığı paylaşımlarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşmayı başaran Isabella Morris, doğru ışık,poz ve açı sayesinde vücutların saniyeler içinde değiştiğini göstermek için aynı anlarda çekilen iki fotoğrafını yanyana koyarak paylaştı. Kadınların kendi bedenlerinde mutlu olması gerektiğini savunan Morris’in gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

“BU ÇOK NORMAL”

Sosyal medyada yaratılan kusursuz güzellik kalıplarına meydan okuyan Morris gönderisine, “İlk fotoğraf iyi şartlarda çekildi. İkinci poz ise hareket ederken doğal anlarda çekildi. Kadın vücudu değişti. Artık algı çok farklı. Birçok kadın bana selülitten nasıl kurtulacağımı soruyor ama bu çok normal. Aslında genetik olarak birçok kadın bacaklarında fazladan yağ taşıdığı için ne kadar zayf olursa olsun bir miktar selülite sahiptir. Biliyorum sosyal medyada selülit yokmuş gibi görünüyor. Ancak sosyal medyada gördüğünüz çoğu şeyin poz verildiğini ve düzenlendiğini unutmayın. Soldaki pozumda selülit olduğunu bilemezsin, ama hareket eder etmez selüliti görüyorum. Tamamen normal ve bunun için kendinizi hırpalamayın. Endişelenecek bir şey yok. Siz mükemmelsiniz.” notunu ekledi.