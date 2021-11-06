Beldede dehşet! Çevik kuvvet devreye girdi, ölü ve yaralılar var

Olay, Çıkrık beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanan çiftin aileleri arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kavgada silahların kullanılması nedeniyle ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

ÇEVİK KUVVET DEVREYE GİRDİ

Olayın ardından silahlı kavgada yaralananlar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Ekipleri hastanelerin acil servis girişlerinde yoğun güvenlik önlemleri alırken, ekipler hastaneye giriş ve çıkışları kontrollü bir şekilde sağlıyor. (İHA)



