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Belediye başkan adayı, cinsel saldırıdan tutuklandı! "Bana bey diye hitap etme"

05.02.2024 16:42 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iğrenç olay! Bir kişi işe aldığı 19 yaşandıki kızı bir gün sonra taciz etmeye başladı. Harekete geçen ekipler şüpheli Abdurrahim S.'yi yakalayıp gözaltına alındı. Daha sonra tutuklanan Abdurrahim S.'nin CHP'den belediye başkan adayı olduğu belirlendi. İşte detaylar...

Belediye başkan adayı, cinsel saldırıdan tutuklandı! "Bana bey diye hitap etme"

Diyarbakır'da yaşanan iğrenç olayda Abdurrahim S. cinsel saldırı suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Abdurrahim S.'nin yerel seçimlerde belediye başkan adayı olduğu tespit edildi.

GH

İŞE ALDI, BİR GÜN SONRA TACİZ ETTİ

CHP Belediye Başkan adayı olan 49 yaşındaki Abdurrahim S. kendisinden 30 yaş küçük olan B.D. isimli genç kıza cinsel saldırı gerekçesiyle gözaltına alındı. Genç kızı 2 Şubat 2024 tarihinde yanında çaycı olarak işe alan Abdurrahim S., iddiaya göre ertesi gün, B.D.’ye cinsel saldırıda bulundu. Olay B.D. ve kuzeni F.D.’nin Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayette bulunması üzerine ortaya çıktı.

"BANA BEY DİYE HİTAP ETME"

Olayın yaşandığı gün Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulunan B.D. (19) Bismil CHP İlçe binasında 2 Şubat tarihinde çaycı olarak işe başladığını ve CHP Belediye başkan adayı olarak bildiği Abdurrahim S.’nin bir sonraki gün kendisine 'bana bey diye hitap etme' diyerek bacaklarına dokunduğunu ileri sürdü.

TACİZ

ÖPÜP ZORLA DOKUNDU

B.D. akşam saatlerinde odasına çay götürdüğü esnada Abdurrahim S.’nin dudaklarından zorla öperek göğüslerine dokunduğunu, kendisinin de bunun üzerine parti binasından ayrıldığını ve kuzeni F.D.’yi telefonla arayarak durumu anlattığını söyledi. B.D. ve F.D.'nin şikayeti üzerine Abdurrahim S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KENDİNİ "BABA ŞEVKATİ" DİYEREK SAVUNDU

Mağdur B.D’nin telefonla arayarak durumu anlattığı kuzeni F.D., Abdurrahim S.’nin olay sonrasında kendisini defalarca arayarak 'Ne yaptıysam baba şefkatiyle yaptım başka amacım yoktu' dediğini iddia etti.

TUTUKLANDI

Yapılan araştırmada şüpheli şahsın CHP’den Bismil Belediye Başkan adayı olduğunu tespit eden Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Abdurrahim S.’yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Abdurrahim S., cinsel saldırı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Diyarbakır taciz aday
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