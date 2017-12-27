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Ben horlamam deyip yine de horluyorsanız dikkat! İşte çözümü…

Ben horlamam deyip yine de horluyorsanız dikkat! İşte çözümü…

Ben horlamam deyip yine de horluyorsanız dikkat! İşte çözümü…

Uzmanlar tarafından sosyal bir sorun olarak kabul edilen horlama hem uyuyan kişiyi hem de aynı ortamda bulunanları rahatsız edici bir durumdur.

Çoğu zaman çiftleri boşanma aşamasına getiren horlama erkek, kadın, çocuk herkeste görülen bir tür uyku rahatsızlığıdır. Uyku sırasında alınan nefes, boğazın arka tarafında bulunan yumuşak dokuda titreşim meydana getirir, bu da horlama olarak bilinen rahatsız edici sesin çıkmasına yol açar. Bu dokuların nefes almayı engellediği durumlarda, horlama çok şiddetli olur.

Horlamanın nedenleri

Horlamanın birçok nedeni bulunur. Yaşlanma, aşırı alkol tüketimi, sinüs enfeksiyonu burun tıkanıklığı, uyku apnesi, alerjik reaksiyonlar, obezite horlamanın en çok bilinen nedenlerindendir.

Horlamayı önlemenin yolları

Yatmadan üç saat öncesine kadar ağır yemekten kaçının. Yatmadan önce ağır yemek yemek boğaz kaslarının normalden daha da gevşemesine yol açar ve bu durum horlamaya yol açabilir.

Yatmadan önce sakinleştirici almaktan kaçının. Bu ilaçlar da boyun kaslarına baskı yapar ve horlamaya neden olabilir.

Aşırı kilolu kişiler mutlaka fazla kilolarından kurtulmalılar.

Sırt üstü yatmaktan kaçının. İnsanların çoğu, sırt üstü uyuduklarında horlar. Dil geri düştüğü ve hava yollarının üzerine baskı yaptığı için pozisyon horlamaya yol açabilir. Bu nedenle yan yatarak uyumayı tercih edin.

Yatağa girmeden önce pijamalarınızın arkasına katlanmış bir çift çorap veya benzeri bir şey koyun. Sırt üstü yattığınızda sizi rahatsız edeceğinden yan yatmanıza neden olur.

Odanızın iyi havalandırıldığından emin olun. Oda sıcak ve kuruysa burnunuz uyku sırasında tıkanıp horlamaya neden olur.

Alkol tüketiminden kaçınmak ve uyku hapı kullanmaktan vazgeçin.

Homeopatik ve bitkisel ilaçların kullanımı da, bu konuda yardımcı olabilir. Bazı kişiler bunları oldukça faydalı bulurlar. Doktorunuza danıştıktan sonra burun damlası da kullanabilirsiniz.

Yatağınızın baş kısmını yukarı doğru kaldırın veya başınızı yüksekte tutacak horlama yastığı kullanın.

Geniz tıkanmasına yol açan üst solunum sorunları ve allerjiler için bir hekime başvurun.

Eğer sigara içiyorsanız, bırakın.

Piyasada bulunabilen burun şeritleri, horlama için gerçekten işe yarar. Bir burun şeridi, kolayca nefes almanızı sağlayan ve horlamayı azaltan bir banttır. Yatmadan önce burnunuzu temizlemek, burun klipsi veya burun askısı kullanmak da aynı şekilde horlamayı hafifletir.

Çene bandı kullanmak, horlamayı önlemenin en iyi yoludur. Uyurken ağızdan nefes almak, şiddetli horlamaya neden olabilir. Bu yüzden U şeklinde tasarlanmış çene bantları kullanmak, uyurken ağzı kapalı tutarak nefesin düzenli alınmasını sağlar.

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