Beşar Esad'ın canını sıkacak gelişme: "Tarihi bir karar"

Paris Temyiz Mahkemesi, Suriye'deki iç savaş sırasında savaş suçlarına karıştığı iddiasıyla Fransa tarafından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hakkında çıkarılan uluslararası tutuklama emrinin geçerli olduğuna ve yürürlükte kalacağına karar verdi.

"TARİHİ BİR KARAR"

Esad hakkında Fransa'da suç duyurusunda bulunan davacıları ve sivil toplum örgütlerini temsil eden avukatlar Jeanne Sulzer ve Clemence Witt kararı tarihi bir karar olarak nitelendirdi.

Avukatlar yaptıkları açıklamada "İlk kez bir ulusal mahkeme görevdeki bir devlet başkanının kişisel dokunulmazlığının mutlak olmadığını kabul etti" dedi.

KARARIN KALDIRILMASI İSTENMİŞTİ

Mayıs ayında Fransız terörle mücadele savcıları Paris Temyiz Mahkemesinden Esad hakkındaki tutuklama kararının kaldırılmasını istemiş ve Esad'ın görevdeki bir devlet başkanı olarak mutlak dokunulmazlığa sahip olduğunu belirtmişlerdi.

NE OLMUŞTU?

Fransız adli makamları geçtiğimiz Kasım ayında Esad, 4. Zırhlı Tümen Komutanı olan kardeşi Mahir Esad ve iki Suriyeli general Ghassan Abbas ve Bassam al-Hassan hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlara iştirak ettikleri iddiasıyla uluslararası tutuklama emri çıkarmıştı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





