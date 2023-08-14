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  4. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye dolandırıcılık şoku! Aralarında şirketin genel müdürü de var

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye dolandırıcılık şoku! Aralarında şirketin genel müdürü de var

14.08.2023 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de ortakları arasında bulunduğu demir çelik firması, çalışanları tarafından dolandırıldığı iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yapılan operasyonda şirketin genel müdürünün de aralarında olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye dolandırıcılık şoku! Aralarında şirketin genel müdürü de var

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ortakları arasında bulunduğu bir demir çelik firmasının 11 çalışanı hakkında; şirketlerini 50 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

ARALARINDA ŞİRKETİN GENEL MÜDÜRÜ DE VAR

Başsavcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri, belirlediği aralarında şirketin genel müdürü Şükrü E.'nin de bulunduğu 11 şüpheliyi, 'Örgütlü bir şekilde özel belgede sahtecilik', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Hırsızlık', 'Güveni kötüye kullanma' suçlarından gözaltına aldı.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu'da adliyeye sevk edildi.

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