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'Beşiktaş' çıkışı gündem olmuştu! MHP lideri Bahçeli 'Bazı eksikliklerin olması normaldir' dedi yeni takımını açıkladı

28.02.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerdeki 'Beşiktaş' çıkışıyla gündem olan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Acıların paylaşıldıkça hafiflediğini belirten Devlet Bahçeli, 'Milletimizin ruh kötü, dirayeti her türlü müsibetle başa çıkmaya kafidir' ifadelerini kullandı.

'Beşiktaş' çıkışı gündem olmuştu! MHP lideri Bahçeli 'Bazı eksikliklerin olması normaldir' dedi yeni takımını açıkladı

Devlet Bahçeli, 'Gelecek umutlarımız her şartta diri kalmıştır, gücümüz milli birliğimizdir' diye söze başladı ve 'Nimete de millete de şükreden dikene kızmak yerine içindeki gülü görmesini bilen bir inanç hassasiyetine sahibiz. Bu zamana kadar doğal felaketler bize sadece dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu kalmamış aynı zamanda bunu hayatımızın her alanında yaşatacak zenginlikte olduğumuzu göstermiştir' dedi.

DEVLET BAHÇELİ: BAZI EKSİKLİKLERİN OLMASI NORMALDİR, OLAĞANDIR

'Peş peşe gelen iki deprem yıkıma neden olmuştur, bu hazin tablo her vatandaşımızı her insanımızı hüzünle sarsmıştır, yüreklere ateş düşürmüştür. Depremlerden zarar gören insan sayımız çok fazladır, bu çerçevede ister istemez bazı eksikliklerin yetersizlikler olması normaldir, olağandır. Mühim olan gösterilen çok boyutlu çabalardaki samimiyet, geceli gündüzlü çalışmalardaki gayrettir.

BEŞİKTAŞ'I BIRAKMIŞTI... YENİ TAKIMINI DUYURDU!

Tribünlere ajan provakatörlere çağıranlar ne yaptığının farkında değildir! Stadyumlardan hükümet istifa sloganının atılması, deprem felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza saygısızlıktır. Türk futbolunu lekelemeye kutuplaşma dalgasını sahaya yansıtmaya çalışanlar alçakça bir kurgunun içindedir. Spor demek centilmenlik demektir.

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Spor demek ahlaklı olmak demektir. Hükümeti istifaya davet etmek bir takım holigana verilmiş emirdir. Beşiktaş üyeliğimi sona erdirdim, bundan sonra ben artık Karagümrüklüyüm!'

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