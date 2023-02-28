Ece Üner elinde tutup gösterdi, kumaş gibi ama bükülemiyor bile! İstanbul'un depreme karşı B planı: Karbon elyaf!

Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya'daki depremlerin ardından kendi evlerinin güvenliklerinden endişe duyan vatandaşlar, firmaların kapılarını aşındırdı, karbon elyaf İstanbulluya umut oldu. İstanbul'un kentsel dönüşümden sonraki "B Planı" olarak gösterilen karbon elyaf, evini güçlendirmeyi düşünenler için alternatif oldu. Kolon ve kirişleri güçlendirmek için kullanılan karbon elyaf, yumuşak bir malzemeden oluşuyor. Ancak reçine ile buluştuğunda bükülemiyor bile.

ÇELİKTEN 14 KAT DAHA FAZLA DAYANIKLI

İnşaat Yüksek Mühendisi Mustafa Koçak "Sertleştikten sonra çelikten 14 kat daha fazla dayanıklı olduğu araştırmalarda ortaya çıktı. Gayet ince, gayet hafif bir kumaş gibi." diye konuştu.

Uzmanlar ise karbon elyafın işe yarayan bir yöntem olduğunu belirtse de 'mucize' beklememek gerektiği konusunda uyarı yapıyor. Bina performans analizleri sonrası mühendislerin raporlarına göre yapılan karbon elyaf kaplama, bazı binalarda iki kat uygulanabiliyor.

En önemli avantaj olarak görülen kısmı ise uygulama sırasında binanın tahliye edilmesi gerekmiyor.

MAALİYETİ NE KADAR?

İnşaat Yüksek Mühendisi Mustafa Koçak "Diğer yöntemlere göre çok bir maliyet farkı yok. Bir tane kolonun tek başına güçlendirilmesi yaklaşık 7 bin TL gibi bir maliyete denk geliyor.

HER BİNADA İŞE YARAMIYOR

Söz konusu yöntemin sonuç verebilmesi için uygulanacak betonun belirli bir kalitede olması gerekiyor.



