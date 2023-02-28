HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ece Üner elinde tutup gösterdi, kumaş gibi ama bükülemiyor bile! İstanbul'un depreme karşı B planı: Karbon elyaf!

Ece Üner elinde tutup gösterdi, kumaş gibi ama bükülemiyor bile! İstanbul'un depreme karşı B planı: Karbon elyaf!

28.02.2023 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beklenen Marmara depremi için endişelen İstanbullular, evlerinin güvenliği konusunda firmaların kapılarını aşındırmaya başladı. İstanbul'un kentsel dönüşümden sonraki "B Planı" olarak gösterilen karbon elyaf, satışları arttı. Uygulama sırasında binanın tahliye edilmesi gerekmeyen karbon elyafın maliyeti de diğerlerinden çok farklı değil. Uzmanlar ise söz konusu yöntemin her binada işe yaramayacağını belirtiyor. İşte detaylar...

Ece Üner elinde tutup gösterdi, kumaş gibi ama bükülemiyor bile! İstanbul'un depreme karşı B planı: Karbon elyaf!

Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya'daki depremlerin ardından kendi evlerinin güvenliklerinden endişe duyan vatandaşlar, firmaların kapılarını aşındırdı, karbon elyaf İstanbulluya umut oldu. İstanbul'un kentsel dönüşümden sonraki "B Planı" olarak gösterilen karbon elyaf, evini güçlendirmeyi düşünenler için alternatif oldu. Kolon ve kirişleri güçlendirmek için kullanılan karbon elyaf, yumuşak bir malzemeden oluşuyor. Ancak reçine ile buluştuğunda bükülemiyor bile.

5

ÇELİKTEN 14 KAT DAHA FAZLA DAYANIKLI

İnşaat Yüksek Mühendisi Mustafa Koçak "Sertleştikten sonra çelikten 14 kat daha fazla dayanıklı olduğu araştırmalarda ortaya çıktı. Gayet ince, gayet hafif bir kumaş gibi." diye konuştu.

4

Uzmanlar ise karbon elyafın işe yarayan bir yöntem olduğunu belirtse de 'mucize' beklememek gerektiği konusunda uyarı yapıyor. Bina performans analizleri sonrası mühendislerin raporlarına göre yapılan karbon elyaf kaplama, bazı binalarda iki kat uygulanabiliyor.

11

En önemli avantaj olarak görülen kısmı ise uygulama sırasında binanın tahliye edilmesi gerekmiyor.

MAALİYETİ NE KADAR?

İnşaat Yüksek Mühendisi Mustafa Koçak "Diğer yöntemlere göre çok bir maliyet farkı yok. Bir tane kolonun tek başına güçlendirilmesi yaklaşık 7 bin TL gibi bir maliyete denk geliyor.

22

HER BİNADA İŞE YARAMIYOR

Söz konusu yöntemin sonuç verebilmesi için uygulanacak betonun belirli bir kalitede olması gerekiyor.

3

İlginizi Çekebilir

Ankara’da diri bir fay olduğu ortaya çıktı! Halk inanamadı...

Ankara’da diri bir fay olduğu ortaya çıktı! Halk inanamadı...

 O şehri uyardı! Büyük bir deprem olacak mı? 'Tehlike yaklaştı'

O şehri uyardı! Büyük bir deprem olacak mı? 'Tehlike yaklaştı'

 Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın verdiği cevap gündem oldu

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın verdiği cevap gündem oldu

 İzmirliler geceyi sokakta geçirdi!

İzmirliler geceyi sokakta geçirdi!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ kura çekilişleri ne zaman yapılacak?TOKİ kura çekilişleri ne zaman yapılacak?
İzmir'de korkutan deprem! AFAD duyurduİzmir'de korkutan deprem! AFAD duyurdu
5.6'lık korkutan deprem! 15 saniye sürdü...5.6'lık korkutan deprem! 15 saniye sürdü...
Anahtar Kelimeler:
deprem Ece Üner

En Çok Okunan Haberler

Ömer’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşi güzelliğiyle büyüledi! “Ne şanslı adamsın”

Ömer’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşi güzelliğiyle büyüledi! “Ne şanslı adamsın”

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın verdiği cevap gündem oldu

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın verdiği cevap gündem oldu

O şehri uyardı! Büyük bir deprem olacak mı? 'Tehlike yaklaştı'

O şehri uyardı! Büyük bir deprem olacak mı? 'Tehlike yaklaştı'

İzmir'de korkutan deprem! AFAD duyurdu

İzmir'de korkutan deprem! AFAD duyurdu

Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını duyunca...

Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını duyunca...

Cezaevinden çıkar çıkmaz dehşet saçtı! Sokak ortasında kan donduran görüntüler

Cezaevinden çıkar çıkmaz dehşet saçtı! Sokak ortasında kan donduran görüntüler

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.