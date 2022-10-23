HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Beşiktaş’ta yürekler ağza geldi! Seyir halindeki İETT otobüsü alev aldı

Beşiktaş’ta yürekler ağza geldi! Seyir halindeki İETT otobüsü alev aldı

23.10.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş’ta bir İETT otobüsü, motor kısmından alev alarak yandı. İETT otobüsü kullanılamaz hale gelirken, otobüste yolcunun olmaması faciayı önledi. Yangına ilk müdahale ise yoldan geçen beton mikseri şoförü tarafından yapıldı. Yangın nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Beşiktaş Büyükdere Caddesi üzerindeki İETT otobüsünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Büyükdere Caddesi üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsü, motor kısmından tutuşarak yanmaya başladı. Yangını gören şoför aracı durdurup, aşağıya indi. Motor kısmındaki yangın kısa sürede büyüyerek bütün aracı kapladı.

AW742263_02

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yangına ilk müdahale ise yoldan geçen beton mikseri şoförü tarafından yapıldı. Trafikteki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri cadde üzerinde önlem alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı müdahalenin ardından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

İETT otobüsü şarampole düştü! Üç vinç yardımıyla güçlükle kaldırıldıİETT otobüsü şarampole düştü! Üç vinç yardımıyla güçlükle kaldırıldı

AW742263_04

Yanan İETT otobüsü kullanılamaz hale gelirken, araçta yolcunun olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Yapılan çalışmaların ardından otobüsün kaldırılmasıyla birlikte yolda trafik normale döndü.

AW742263_05

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tokyo drift değil, Konya drift! Faciaya davetiye çıkardılarTokyo drift değil, Konya drift! Faciaya davetiye çıkardılar
Eski MHP ve AK Partili, İYİ Parti'ye katıldı! 4'üncü transfer...Eski MHP ve AK Partili, İYİ Parti'ye katıldı! 4'üncü transfer...
Liseli Yiğit'in arkadaşı: O gün herkes uyuşturucu kullandıLiseli Yiğit'in arkadaşı: O gün herkes uyuşturucu kullandı
Anahtar Kelimeler:
İETT beşiktaş otobüs

En Çok Okunan Haberler

2. el ayakkabıya öyle bir para istedi ki... Yorumlar çileden çıkardı

2. el ayakkabıya öyle bir para istedi ki... Yorumlar çileden çıkardı

Sırp model Sladana Milojev'e İstanbul'da tecavüz!

Sırp model Sladana Milojev'e İstanbul'da tecavüz!

Bakan Nebati duyurdu! Esnaf ve sanatkarlara müjdeli haber

Bakan Nebati duyurdu! Esnaf ve sanatkarlara müjdeli haber

Mac Fit’in kurucusunun uçağı düştü

Mac Fit’in kurucusunun uçağı düştü

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Trende cinsel ilişkiye girdiler

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Trende cinsel ilişkiye girdiler

İstanbul'da hırsız vahşeti! Boğazını keserek öldürdüler, oğlu isyan etti

İstanbul'da hırsız vahşeti! Boğazını keserek öldürdüler, oğlu isyan etti

İlginizi Çekebilir

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.