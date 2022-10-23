Beşiktaş’ta yürekler ağza geldi! Seyir halindeki İETT otobüsü alev aldı

Yangın, saat 11.00 sıralarında Beşiktaş Büyükdere Caddesi üzerindeki İETT otobüsünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Büyükdere Caddesi üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsü, motor kısmından tutuşarak yanmaya başladı. Yangını gören şoför aracı durdurup, aşağıya indi. Motor kısmındaki yangın kısa sürede büyüyerek bütün aracı kapladı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yangına ilk müdahale ise yoldan geçen beton mikseri şoförü tarafından yapıldı. Trafikteki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri cadde üzerinde önlem alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı müdahalenin ardından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yanan İETT otobüsü kullanılamaz hale gelirken, araçta yolcunun olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Yapılan çalışmaların ardından otobüsün kaldırılmasıyla birlikte yolda trafik normale döndü.

(İHA)

