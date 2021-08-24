Beyaz saçlar sorun olmaktan çıktı! Saç beyazlamasına doğal çözüm önerileri

Saça rengini melanin adı verilen bir hormon veriyor. Zamanla saçtaki pigment hücreleri ölüyor ve bu da saçların beyazlamasına neden oluyor. Özellikle 30’lu yaşlarda bu durum kendisini iyiden iyiye hissettiriyor. Peki süreci yavaşlatmak mümkün mü? Saç beyazlamasının tek çözümü saç boyalarını kullanmak mı? Sizler için kuaförün yolunu unutturacak saç bakım önerileri bulunuyoruz.

SAÇ BEYAZLAMASINI YAVAŞLATMAK MÜMKÜN

Yakın zamanda yapılan bir araştırma pek çok kişinin sezgisel olarak bildiği bir durumu bilimsel açıklamalarıyla ortaya çıkarttı. Buna göre, stres saçların erken beyazlamasına yol açıyor. Bilim insanları gönüllülerin saçlarındaki protein seviyesini ölçtüler ve psikolojik stresin hücrelerdeki mitokondri üzerinde etkili olduğunu fark etti. Bu araştırma kişilerin daha az stresli olduklarında eski saç renklerine kavuşabileceklerini de kanıtladı.

SAÇ BEYAZLAMASINI YAVAŞLATAN DOĞAL ÇÖZÜMLER

Saçların beyazlamasını önlemek için düzenli bir şekilde bakım yapmak gerekiyor. Vitamin, mineral desteği ve saçın yıpranmasını önleyecek çevresel faktörlerden uzak durmak beyazlaşmanın hızını yavaşlatıyor. Bunun yanında tamamen doğal yöntemlerle saçınızı besleyebilirsiniz:

Hindistan cevizi yağını yıkamadan bir gece önce saçınızın köklerine ve uzunluğuna sürün.

Bir çay kaşığı taze zencefil ve bir yemek kaşığı balı karıştırın ve bunu her gün yiyin.

Her gün yaklaşık 240 mililitre havuç suyu tüketin.

Aynı miktarda limon suyu, normal su ve badem yağı alın. Bunları karıştırın ve bu karışımı 3 ay boyunca günde iki kez saçınıza ve saç derinize uygulayın.



