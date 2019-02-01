HABER

Beyoğlu'nda korkutan yangın! 11 kişi böyle kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 01:31 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda 6 katlı binanın birinci katında çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan 6'sı çocuk 11 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Beyoğlu'nda korkutan yangın! 11 kişi böyle kurtarıldı

Yangın, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Ömer Hayyam Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın birinci katında saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri binanın üst katlarında mahsur kalan 6'sı çocuk 11 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı. Dumandan etkilenen kişilere ilk müdahale sağlık görevlilerince olay yerindeki ambulansta yapıldı. Yangının çıktığı sokağa gelen mahalle sakinleri, mahsur kalan vatandaşların kurtarılışını endişeli gözlerle izledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında bazı kişiler, yangın çıkan dairenin sahibine saldırdı. Vatandaşlar polis ekipleri tarafından sakinleştirildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınırken, herhangi bir can kaybı yaşanmaması yüreklere su serpti.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(DHA)

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip... Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip...
Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldıAvrasya Tüneli trafiğe kapatıldı
Barış Manço’nun ölüm yıl dönümünde evine ziyaretçi akınıBarış Manço’nun ölüm yıl dönümünde evine ziyaretçi akını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
beyoğlu yangın

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'a Kagawa transferinde büyük şok!

Beşiktaş'a Kagawa transferinde büyük şok!

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Guaido'dan flaş iç savaş açıklaması!

Guaido'dan flaş iç savaş açıklaması!

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
31 Ocak 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

31 Ocak 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

Adana'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Marmaris'te askerleri taşıyan minibüs kayalıklara çarptı!Yaralılar var

Askerleri taşıyan minibüs kaza yaptı!

İstanbul'da metro seferlerinde aksama!

İstanbul'da metro seferlerinde aksama!

17 Aralık kumpas davasında istenen cezalar belli oldu

17 Aralık kumpas davasında istenen cezalar belli oldu

Kırıkkale'de rafineri bölgesinde patlama: 1 kişi hayatını kaybetti

Kırıkkale'de patlama! 1 kişi öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.