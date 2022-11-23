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Beyoğlu'nda sahte estetisyen yakalandı! Yıllardır kaçak bir şekilde çalışıyormuş: Yakalanmamak için ise bakın ne yapmış

23.11.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda yıllardır çalıştığı belirlenen sahte estetisyen polis ve il sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan baskınla yakalandı. Yıllarca kaçak estetik merkezi işleten Iraklı sahte estetisyenin yakalanmamak için iş yerine tabela asmadığı belirlendi. Polis ekipleri kaçak estetik merkezinde botoks, yağ aldırma ve yüz gerdirme gibi işlemlerin yapıldığını belirledi. Sahte estetisyen Qasım Saleh Jadaa gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda sahte estetisyen yakalandı! Yıllardır kaçak bir şekilde çalışıyormuş: Yakalanmamak için ise bakın ne yapmış

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız iş yerlerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Ekipler araştırma yaparken Hamalbaşı Caddesi'nde bir binaya giriş çıkış yoğunluğunu fark etti. Binanın 2'nci katında bir estetik merkezi olduğunu gören ekipler, merkezin herhangi bir levhasının olmamasını şüpheli buldu.

BOTOKS, YAĞ ALDIRMA, YÜZ GERDİRME İŞLEMLERİ YAPILAN ESTETİK MERKEZİ MÜHÜRLENDİ

Polis ekipleri, botoks, yağ aldırma ve yüz gerdirme gibi işlemlerin yapıldığı estetik merkezinin kaçak olduğunu belirledi. İşyeri sahibi Qasım Saleh Jadaa'nın diplomasının olmadığını tespit eden polis, İl Sağlık Müdürlüğü ve zabıta ekipleriyle birlikte söz konusu adrese baskın düzenledi. Herhangi bir evrak gösterilemeyince içerideki çok sayıda sedye, tıbbi cihaz ve ilaca el konuldu.

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SAHTE ESTETİSYEN SINIR DIŞI EDİLDİ

Meslek yeterlilik belgesi gösteremeyen Jadee'nin Türkiye'de oturum izninin de olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine zabıta ekipleri iş yerini mühürledi. Gözaltına alınan Jadee emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

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(DHA)

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