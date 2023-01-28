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  4. Beyoğlu'ndaki kafede baltalı saldırgan dehşeti! Gözlerine inanmadılar…

Beyoğlu'ndaki kafede baltalı saldırgan dehşeti! Gözlerine inanmadılar…

28.01.2023 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beyoğlu’ndan bulunan bir kafede yaşanan saldırı akıllara durgunluk verdi. Kafede oturan kişinin yanına gelip kavgaya tutuşan saldırgan elindeki baltayı sağa sola salladı. Baltalı saldırı sırasında şans eseri yaralanan olmazken saldırı anı da kameralara yansıdı. İşte baltalı saldırı paniği ile ilgili haberin detayları…

Lüks kafede baltalı saldırgan şoku! Beyoğlu Cihangir'de baltalı saldırgan korku saçtı. Kafede oturan kişinin yanına gelip kavgaya tutuşan saldırgan elindeki baltayı sağa sola salladı. Kafedeki müşteriler panikle kaçarken o anlar kameraya yansıdı.

Olay dün saat 17:00 sıralarında yaşandı. Cihangir'de kafede oturan kişi ile yanına gelen kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında sonradan gelen kişi çıkardığı baltayı sağa sola sallamaya başladı. Kavga sırasında diğer müşteriler kaçışırken bazı kişiler araya girerek baltalı saldırgana engel olmaya çalıştı. Tehditler savuran saldırgan daha sonra olay yerinden uzaklaşırken olayda şans eseri yaralanan olmadı.

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Kavganın yaşandığı kafenin bitişiğindeki kafede çalışan Halil Erim "Önceden randevulaşıp burada karşılaşmışlar, aniden birbirlerine girdiler. Kavga çıkınca ben de müşteriler de kaçıştı Baltanın vurulduğu masada 5 müşteri oturuyordu tam adamların ortasına vurmuş, müşterilerin eline koluna gelebilirdi. Kavga edenler daha sonra bağrışarak gittiler, polisi aradık olayı bildirdik" diye konuştu.

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İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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DHA

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Beyoğlu balta kafe saldırı

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