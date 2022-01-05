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  4. Biden'dan korkutan Omicron açıklaması! "Vakalar daha da artacak"

Biden'dan korkutan Omicron açıklaması! "Vakalar daha da artacak"

05.01.2022 02:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, Omicron varyantıyla ilgili korkutan bir açıklama yaptı. Koronavirüsün Omicron mutasyonunun etkisiyle ülkedeki vaka sayılarının daha da artabileceğini belirten Biden, Pfizer'ın ağızdan alınan Kovid-19 ilacı siparişlerini 2 katına çıkardıklarını belirtti.

Biden'dan korkutan Omicron açıklaması! "Vakalar daha da artacak"

Biden, sağlık ekibinden Kovid-19'a ilişkin alacağı brifing öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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"DAHA DA ARTTIĞINI GÖRECEKSİNİZ"

Omicron varyantının son günlerde ülkede hızla arttığına işaret eden Biden, "Omicron oldukça bulaşıcı, gelecek günlerde Kovid-19 vakalarının daha da arttığını göreceksiniz." uyarısında bulundu.

Biden, Omicron'dan korunmak için en güvenli yolun aşı olmak olduğunu vurgulayarak, "Şu anda aşı olmamanın hiçbir bahanesi olamaz." yorumunda bulundu.

"İLAÇ SİPARİŞİNİ 20 MİLYONA ÇIKARMALARI İÇİN TALİMAT VERDİM"

Pfizer'ın geliştirdiği ve ağızdan alınan Kovid-19 ilacının hastaneye yatma oranlarını ciddi oranda düşürdüğünü belirten Biden, "Ekibime, Pfizer ilacı siparişini 10 milyondan 20 milyona çıkarmaları için talimat verdim. Bu ilaçlar, gelecek aylarda halka ulaşacak." dedi.

ABD’de Kovid-19’un Omicron varyantı nedeniyle son haftalarda hızla artan vaka sayısı, günlük bazda 1 milyon eşiğini aşmıştı.

Ülkedeki Kovid-19 verilerini derleyen Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, son 24 saatte test sonucu pozitif çıkanların sayısı 1 milyon 77 bin 605 olmuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Joe Biden
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