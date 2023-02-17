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  4. Bilanço çok ağır! Bakanlığın paylaştığı o haritadaki ayrıntı hüzne boğdu, sadece iki tane kaldı...

Bilanço çok ağır! Bakanlığın paylaştığı o haritadaki ayrıntı hüzne boğdu, sadece iki tane kaldı...

17.02.2023 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemiz, Cumhuriyet tarihinden beri bu denli büyük bir felaket yaşamamıştı! Depremin verdiği etki ve hasar gün geçtikçe kendini daha sert bir şekilde hatırlatıyor. AFAD'ın aktardığı verilere göre deprem felaketinden sonra hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 35 bini geçti. Hatay'dan paylaşılan bir görüntü herkesi derinden üzdü.

Bilanço çok ağır! Bakanlığın paylaştığı o haritadaki ayrıntı hüzne boğdu, sadece iki tane kaldı...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay'da, Adıyaman'da, Malatya'da ve Gaziantep'te büyük yıkımlara neden olan depremin ardından milyonlarca kişi şehirlerini, mahallelerini terk etti. Bir sene içinde yıkılan evlerin yerine yeni dairelerin yapılması planlanıyor. Son paylaşılan uydu görüntüsünde ise tablo çok kötü...

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, sosyal medya hesabı üzerinden Antakya'nın uydu görüntüsünü paylaştı. Birpınar, Antakya'nın uydudan çekilmiş bir görüntüsünü paylaşarak tabloyu renklendirme yöntemiyle gözler önüne serdi.

BAKAN YARDIMCISI PAYLAŞTI, O TABLO HERKESİ DERİNDEN ÜZDÜ

Kırmızı renkle işaretlenmiş yerler ağır hasarlı, turuncu renkle işaretlenmiş yerler orta hasarlı, sarı renkle işaretlenmiş yerler az hasarlı, siyah renkle işaretlenen yerler yıkık, mor renkle işaretlenmiş yerler acil yıktırılacak, yeşil renkle işaretlenmiş yerler ise hasarsız olarak değerlendirildi.

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SADECE İKİ TANE KALDI! FACİANIN BOYUTU GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Uydu görüntüsünde yeşil renkle işaretlenmiş yani hasarsız olarak nitelendirilen sadece iki noktanın olması felaketin boyutunu gözler önüne serdi!

Deprem bölgesinde incelemeler yapan Birpınar, kolonun içinden elektrik hattının geçirildiği görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

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