Bilgisayar ve tabletleri bambaşka bir seviyeye taşıyan, fonksiyonel klavye ve mouse setleri

Kablolu ve kablosuz modelleriyle laptop, tablet ya da masaüstü bilgisayarların işlevselliğini arttıran klavye ve mouse setleri, daha verimli bir çalışma sağlıyor. Ayrıca ergonomik tasarımları sayesinde rahat bir şekilde taşınabiliyor. Ancak her set, istenilen performansı gösteremeyebiliyor. Bilgisayar karşısında geçirdiğiniz sürenin verimini arttıracak kullanışlı ve estetik en iyi klavye ve mouse setlerini sizler için araştırdık. Haydi, gelin bu listeye hep birlikte göz atalım.

1. Güçlü, dayanıklı ve güvenilir: Logitech MK235

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Kablosuz Logitech MK235, sizin için seçtiğimiz ilk ürün. Hem sağ hem sol elini kullananlar için tasarlanan klavye, pürüzsüz ve kavisli tuşları ile kolayca yazmanızı sağlıyor. Sayısal tuş takımına sahip tam boyutlu klavye, 15 adet kısa yol tuşu ile veri girişini kolaylaştırıyor. Bu sayede rahat bir kullanım sunan klavye, hem otomatik uyku ve güç tasarruf modu hem açma kapama anahtarı ile 36 ay boyunca pil değiştirmeden kullanılabiliyor. Ergonomik tasarımı ile elinize kolayca uyum sağlayan mouse ise onu 12 ay boyunca pil değiştirmeden kullanmanıza imkan tanıyor.

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2. Geniş kapsama alanıyla A4 Tech 9300F

2.4 GHz kablosuz klavyeye sahip A4 Tech 9300F, v-track optik2 mouse ile oldukça kullanışlı bir set. 15 metreye kadar kapsama alanı sayesinde rahatça kullanabileceğiniz ürünler, kablo dağınıklığını ortadan kaldırıyor. Mouse üzerinde yer alan office shuttle butonu, ihtiyaç duyduğunuz fonksiyonlara kolay bir şekilde erişim sağlıyor. Klavye ise 19 adet multimedyanın yanı sıra internet tuşunu da barındırıyor. Yuvarlak tasarıma sahip ergonomik tuşları ile kolayca kullanılabilen klavyenin numerik takımı üzerinden mouse kontrol edilebiliyor.

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3. Modern tasarımı ile Microsoft

Kablosuz Microsoft Bluetooth Desktop, 2.4 GHz frekans aralığına sahip. Windows 10/8.1 cihazının 4.0 ya da üzeri Bluetooth sürümleri ile uyumlu olan set, modern ve ince tasarımı ile göz dolduruyor. Tam boyutlu klavyesi üzerinde medya tuşları, uygulamalar, Office 365, emojiler, hesap makinesi, ekran görüntüsü alma ve ses kontrol kısa yol tuşları yer alıyor. 5 ve 10 metre aralığında bir kapsama alanına sahip olan set, Bluetooth bağlantısı sayesinde sizi kablo ile uğraşmaktan kurtarıyor. Üstelik bu sayede bilgisayarınızın USB portu, farklı kullanımlarınız için serbest kalıyor.

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4. Oyunseverlere: INCA IKG-310 Ruthless

Zamanının çoğunu oyun oynayarak geçirenler için harika bir klavye mouse takımı önerimiz var: INCA IKG-310 Ruthless Rainbow Efect Gaming Set. Kullanışlı klavyesi ve süper hızlı tepki veren faresi ile oyun sırasında istediğiniz ritmi yakalamanıza yardım eden set, en iyi arkadaşınız olmaya aday. Dayanıklı yapısı sayesinde uzun süre sorunsuz kullanabileceğiniz ürünü işlevselliği, göz dolduran renkleri ve şık tasarımı ile çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok.

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5. Ultra ince tasarımıyla HP 4CF00AA Pavilion 800

Rahat kullanımı ile daha verimli çalışma imkanı sağlayan HP 4CF00AA Pavilion 800, ince tasarımlı ve tam boyutlu bir klavyeye sahip. Hızlı yanıt veren ve dokunsal hassasiyete sahip klavyesi, doğal kavisleri ve işlevsel tasarımı sayesinde bilek ve ellere hayatça yerleşerek konforlu bir deneyim sunuyor. Tam boyutlu ok tuşlarına ve sayısal tuş takımına sahip klavye, sessiz bir yazma deneyimi vadediyor. Kolay tutuş ve hareket imkanı sağlayan fare ise oldukça hızlı bir şekilde tepki veriyor.

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6. Şık ve kullanışlı: Peixin Tablet Klavye Mouse Set

Dayanıklı yapısı sayesinde uzun süre kullanabileceğiniz Peixin BT Klavye Mouse Set, sizin için seçtiğimiz bir diğer ürün. Çok fonksiyonlu kısa yol tuşlarına sahip olan klavyesinde yazmayı kolaylaştıran makas anahtarı yer alıyor. Klavye, ürünün manyetik kuvvet özelliği ile rahatlıkla kılıfa yerleştirilebiliyor. Kutu üzerinde bulunan dahili kalem koyma yeri, stylus kalemi için güvenli bir saklama alanı oluşturuyor. iPAD Air 4 ile uyumlu olan setin hem klavyesi hem faresi sessiz bir şekilde çalışıyor.

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7. "Retro, benim tarzım!" diyenlere Lepeuxi Candy

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Kompakt tasarımı ile hem yer tasarrufu sağlayan hem kolayca taşınabilen Lepeuxi Candy, retro görünümü ile tarzınızı yansıtıyor. Kablosuz set, 10 metreye kadar kullanım imkanı sunuyor. USB alıcısı sayesinde tak-çalıştır sistemine sahip ürün için sürücü gerekmiyor. Güçlü parazit önleme özelliği ve 2.4G kablosuz teknolojisi ile sabit bir sinyal aktarımı sağlıyor. Ergonomik tasarımı ile avuç içine sığan fare, kolay tutuş ve rahat kullanım imkanı tanıyor. 84 adet tuş bulunan klavyesi ise kombinasyon tuşları ile daha verimli çalışmanıza olanak sağlıyor.

Eşsiz tasarımına bayılacağınız Lepeuxi Candy için sizi böyle alalım.

8. Tüm tabletler için CestMall Rechargeable10

Maksimum verimlilik için tasarlanan CestMall Rechargeable10 Ultra İnce Evrensel Tablet Klavye Mouse Seti, sizi kablo ile uğraşma derdinden kurtarıyor. Hem rahat hem sessiz bir yazma deneyimi sunan klavye, dayanıklı yapısı ile uzun süreli bir kullanım vadediyor. İnce ve hafif tasarımı ile kolayca taşınabilen set, akıllı telefon ve tabletlerle kablosuz bağlantı gerçekleştirebiliyor. USB özelliği ile Smart TV ve bilgisayarlarla da kullanılabiliyor.

Şarj edilebilen CestMall Rechargeable10 Ultra İnce Evrensel Tablet Klavye Mouse Seti'ni buradan sipariş edebilirsiniz.

9. Hem iOS hem Android ile uyumlu: DUHALINE

Tabletlerle rahatça kullanabileceğiniz bir başka set ise DUHALINE 5737633. Hem iOS hem Android tabletler ile sorunsuz bir şekilde eşleşerek daha verimli bir çalışma imkanı sunan set, ergonomik tasarımı ve kompakt boyutu sayesinde kolayca taşınabiliyor. Estetik ve ince bir tasarıma sahip olan klavye, data kablosu ile şarj ediliyor. Bluetooth ile kolayca bağlantı kuran seti bu fonksiyona sahip bilgisayarlar ile kullanmak mümkün.

DUHALINE iPAD iOS Tablet için Şarjlı Bluetooth Klavye ve Mouse Seti'ni satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

10. Daktilo şeklindeki tasarımıyla Everest Klavye Km-220



Retro tarzı sevenler için bir diğer önerimiz Everest Klavye Km-220. Kullanışlı ve ergonomik tasarıma sahip olan set, daktilo tarzı tuşları ile geçmiş dönemin büyülü havasını çalışma masanıza taşıyor. Klavye; 11 adet multimedya tuşu sayesinde sayfalar arası gezinme, ses açıp kapama ve şarkı değiştirme gibi pek çok işlemi hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlıyor. Kaliteli tuş takımı, uzun yıllar sorunsuz bir kullanım imkanı tanıyor. Tak-çalıştır özelliği ile epey pratik olan ürünün faresi ise estetik tasarımının yanı sıra hızı ile ihtiyacınız olan performansı gösteriyor.

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