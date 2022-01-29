Bilgisayarınızın bakımı için olmazsa olmaz en iyi termal macun çeşitleri

Bilgisayarın soğumasında köprü görevi gören termal macun, iyi bir performans ve uzun süreli kullanım için oldukça önemli. "İyi termal macun nasıl anlaşılır?" diye sorarsanız kısaca cevaplayalım. Termal macun alırken iletkenlik farklarına dikkat etmelisiniz. Bu değerler, ürünün kalitesini ifade eder. Kötü kalitede bir termal macun kısa sürede kururken kaliteli macunlar uzun süre kurumaz. Eğer bilgisayar performansını korumak için iyi bir ürüne ihtiyaç duyuyorsanız en kaliteli termal macunları listelediğimiz yazımıza göz atabilir, beğendiğiniz ve ihtiyacınızı karşılayacak ürünleri güvenle satın alabilirsiniz. Ne dersiniz, vakit kaybetmeden başlayalım mı?

1. İşlemcinin düşük sıcaklıkta kalmasına yardımcı olan ARCTIC ACTCP00002B Termal Macun

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

En iyi termal macun araştırmamızda ilk tavsiyemiz ARCTIC ACTCP00002B Termal Macun. Ürün, soğutucuyla işlemci arasında ısı transferi sağlar. 8,5 W/mK ısı iletim katsayısına sahip ürün; GPU, CPU ve ana kart çip setinden aldığı ısıyı soğutucuya aktararak bilgisayarınızın etkili biçimde soğumasına yardım eder. Termal macunu ekran kartında ve diğer bilgisayar donanımlarında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Soğutma işleminin en iyi şekilde yapılmasını sağlayan ürün, bilgisayarınızın daha verimli bir şekilde çalışmasına destek olur. Elektriksel olarak yalıtkan özellik taşıyan termal macun, metal içermez. Doğru koşullarda kullanıldığında uzun süreli kullanım imkanı verir.

Yarıyıl tatilinde seçili oyuncaklarda %30'a varan indirimi kaçırmayın

2. Yüksek ısı yalıtım özelliğiyle Wipaste C2 Termal Macun

Kaliteli termal macunlar arasında gösterilen Wipaste C2 Termal Macun, özel olarak geliştirilmiş formülü sayesinde yüksek ısı iletkenliği sağlar. Fazla işlemci gücü gerektiren oyunlar ve uygulamalar ısıyı artırırken termal macun ısının etkili biçimde düşürülmesine yardımcı olur. Nano boyutlu karbon partiküller içeren ürün, su ya da hava soğutmalı sistemlerde yüksek performans gösterir. Mikroçip, CPU ve GPU üzerine uygulanabilen termal macun; işlemci üzerindeki ısıyı etkili şekilde iletir. Bu sayede işlemcinin minimum ısıda kalmasına yardımcı olarak performansını artırır. Kararlı viskozitesi sayesinde kullanımı kolay olan ürün, tek damlayla eşit oranda dağılım sağlar.

3. Düşük viskoziteli formülüyle Corsair TM30 Termal Macun

Bilgisayarınızın yüksek performansla çalışmasına yardımcı olacak Corsair TM30 Termal Macun, düşük viskoziteyle kolay kullanım imkânı verir. Ürün, soğutucuyla düşük ısı direncine sahip donanım arasında etkili ısı iletimi sağlar. Bu sayede bilgisayarınız yüksek hızda düşük sıcaklıkta çalışır. Termal macun; çatlak oluşturmaz, kurumaz ve termik bozulma yapmaz. Hem hava hem sıvı soğutmada kullanabileceğiniz ürün, çinko oksit mikro parçaları sayesinde CPU ve GPU'daki ısıyı verimli şekilde iletir. Yüksek ısı aktarımı yapan termal macun, bilgisayarın verimliliğini en yüksek düzeye çıkarır. Sağlam yapısıyla ürün, uzun süre dayanıklılık gösterir.

4. Bilgisayarın performansını stabil tutan Concord Termal Macun

En iyi termal macun markaları arasında yer alan Concord Termal Macun, işlemcinin üzerindeki ısı stresini azaltarak performansını artırır. 1,93 W/mK ısı iletim katsayısına sahip ürün, CPU üzerindeki ısıyı soğutucuya en iyi şekilde aktarır. Yüksek işlemci gücü gerektiren uygulamaların işlemci üzerinde yarattığı aşırı sıcaklığın düşülmesine destek veren termal macun, fazla ısınmayı engelleyerek uygulamaları rahatça kullanmanızı sağlar. Ürünü RAM ve ekran kartında da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Termal macun, elektronik cihazların ve sayaçların performansının sabit kalmasını destekler. Yalıtkan nitelikteki ürün, uzun yıllar boyunca sağlam yapısını korur.

5. Yoğun ısı iletimiyle TX TXCCT15G Silent Wind Termal Macun

Laptop için en iyi termal macunlar arasında kendine yer bulan TX TXCCT15G Silent Wind Termal Macun, soğutucu ile işlemci arasındaki ısı iletimini sağlar. Yüksek yoğunluktaki ürün; ana kart çipleri, CPU ve GPU üzerindeki ısıyı etkili biçimde soğutucuya aktarır. Yüksek güç gerektiren oyunlar ve uygulamalar, işlemci üzerinde yoğun ısı oluşmasına neden olur. Ürün, bu ısıyı en kısa ve etkili biçimde soğutucuya aktarmanıza olanak verir. Bu sayede bilgisayar işlemcisi verimli şekilde çalışır. Termal macun, standart soğutucunun verimliliğini %15 oranında yükseltir. 225 dereceye kadar ulaşan ısıya dayanabilen ürün, bilgisayarın stabil çalışmanı sağlar. Termal macun; notebook, server ve masaüstü bilgisayarlarda rahatlıkla kullanılabilir.

6. Düşük ısı direnciyle Dark DKCCT4P Freezer Ultimate Termal Macun

Kaliteli bir termal macun önerisi isterseniz Dark DKCCT4P Freezer Ultimate Termal Macun'u tercih edebilirsiniz. Ürün, -40 ile 240 derece arasındaki sıcaklıkta yüksek performansını korur. 5 W/mK ısı iletim katsayısına sahip ürün, işlemci üzerinde yük oluşturacak işlemler sırasında oluşan ısıyı soğutucuya etkili şekilde aktarmanıza yardım eder. 4 gram ultra kapasitesi ve düşük ısı direnciyle ana kart çipleri, GPU ve CPU üzerindeki ısının hızlıca soğutulmasına destek vererek bilgisayarın verimliliğini stabil tutar. Ürünü notebook ve masaüstü bilgisayarlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dark DKCCT4P Freezer Ultimate Termal Macun, sağlam yapısıyla uzun süre kullanım imkanı verir.

7. Endüstriyel sistemlerde kullanabileceğiniz Thermal Grizzly Kryonaut Termal Macun

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Sizin için bir diğer önerimiz olan Thermal Grizzly Kryonaut Termal Macun, endüstriyel soğutma sistemlerinde kullanılabilir. Kolay kullanım imkanı veren ürün, şırınga ve spatulasıyla işinizi kolaylaştırır. Özel yapısı sayesinde termal macun, 80 dereceye kadar kuruma yapmaz. Alüminyum ve çinko oksit nano parçacıklara sahip ürün, işlemci üzerindeki ısıyı soğutucuya en verimli şekilde aktarmanıza yardımcı olur. Hava, sıvı ve -250 dereceye kadar olan sıvı nitrojen soğutma sistemleriyle rahatlıkla kullanılabilir. İşlemcinin performansının stabil kalmasına destek olur. Ürün; CPU, GPU ve LED'ler üzerindeki ısıyı azaltmanıza destek verir. Termal macunu Xbox 360 One ve PS4 konsollarında da rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

8. İşlemci üzerindeki sıcaklığı azaltan LTronics Termal Macun

Bilgisayarınızın kullanım süresini uzatacak bir ürün arayışındaysanız ‎LTronics Termal Macun aradığınız çözüm olabilir. 4,8 W/mK ısı iletim katsayısına sahip ürün, parmak karyolaları ve dağıtıcısı sayesinde kolay kullanım imkanı verir. Yüksek güç gerektiren uygulama ve oyunlar, işlemci üzerinde yüksek ısı oluşmasına neden olur. Termal macun, oluşan ısıyı işlemci üzerinden soğutucuya aktarılmasına yardımcı olarak işlemcinin performansının stabil kalmasına destek olur. Silikon bazlı ürünü CPU, GPU ve GD900 üzerinde rahatça kullanabilirsiniz. Termal macun, -50 ila 240 derece arasında sorunsuz bir şekilde görevini gerçekleştirir. Ürünü notebook ve masaüstü bilgisayarlarda da tercih edebilirsiniz.

9. Dayanıklı yapısı ile Zalman Zm-stc8 1,5 Gr Termal Macun

Sıradaki önerimiz olan Zalman Zm-stc8 1,5 Gr Termal Macun, düşük viskozitesiyle rahat kullanım imkânı verir. 8,3 W/mK ısı iletim katsayısına sahip ürün, render gibi işlemciyi zorlayan işlemlerin oluşturduğu aşırı ısıyı soğutucuya en etkili şekilde iletir. Alüminyum ve çinko oksit mikro parçaları sayesinde termal macun; CPU, ana kart çipleri ve GPU üzerindeki sıcaklığı düşürülmesine yardımcı olur. Bu sayede bilgisayarın verimliliğini stabil seviyede tutar. Ürün, -40 ve 200 derece arasındaki sıcaklıkta görevini etkili bir şekilde gerçekleştirir. Termal macunu notebook ve masaüstü bilgisayarlar için de tercih edebilirsiniz.

10. Farklı alanlarda kullanabileceğiniz WOZLO Gri Termal Macun

Termal macun tavsiyelerimizde sıradaki önerimiz WOZLO Gri Termal Macun, soğutucuyla işlemci arasındaki ısı iletimini en etkili şekilde yapar. Yüksek işlem gücü gerektiren uygulamalar, bilgisayar işlemcisi üzerinde fazla yük oluşturur. Bu da işlemcide aşırı ısı oluşmasına neden olur. Termal macun oluşan bu ısının verimli bir şekilde azaltılmasına yardımcı olarak işlemcinin performansının korunmasına destek verir. Ürünü RAM'de, ekran kartlarında ve çipler üzerinde kullanabilirsiniz. Termal macunun özellikleri arasında yer alan düşük ısı direnci ise CPU ve GPU üzerindeki sıcaklığı düşürür.

11. Çinko parçacılara sahip Corsair Xtm50 Termal Macun

Sizin için seçtiğimiz son tavsiye olan Corsair Xtm50 Termal Macun, yüksek güç gerektiren oyunların işlemci üzerinde oluşturduğu aşırı ısıyı soğutucuya etkili biçimde aktarmanıza yardımcı olur. Çinko oksit bazlı termal malzemeli ürün; GPU, CPU ve ana kart çiplerinin sıcaklığını azaltır. Şırıngası sayesinde kolay kullanım imkanı veren termal macun, düşük akışkanlığıyla yüzeylerin arasını tam olarak doldurur. Böylece ısı iletimini mükemmel seviyeye çıkarır. Uzun süreli kullanım imkanı veren ürün, notebook ve masaüstü bilgisayarlar için tercih edilebilir. Yalıtkan özellikli termal macun, içeriğinde uçucu ve zehirli maddeler bulundurmaz. İşlemcinin performans verimliliğini stabil tutan ürün, işlemciyi düşük sıcaklıkta tutar.



