Bilim adamları uyardı! Bu uyku sorununu yaşayanların kalp krizi riski çok daha fazla

Uyku rutini hem sağlığımızı hem de yaşam enerjimizi etkiliyor. Uykuda yaşanan birçok problem çeşitli hastalıkların oluşma riskini artırabiliyor. Bilim adamları yaptıkları araştırmalarda günde beş saat veya daha az uyuyan kişilerin kalp krizi geçirme riskinin en yüksek olduğunu gözlemlediler.

Hem diyabet hem de uykusuzluk çeken kişilerde kalp krizi geçirme olasılığı iki katına çıktı. Uykusuzluk çeken kadınların bu hastalık risklerine karşı daha savunmasız oldukları tespit edildi. Uykusuzluğunuz varsa, uykuya dalmakta, uykuyu sürdürmekte veya kaliteli uyku almakta zorluk çekiyor olabilirsiniz.

BU HASTALIKLARI OLAN KİŞİLER DİKKAT

Mısır'daki İskenderiye Üniversitesi'nde tıp öğrencisi olan Yomna E. Dean, "Çalışmamız, uykusuzluk çeken kişilerin yaşa bakılmaksızın kalp krizi geçirme olasılığının daha yüksek olduğunu ve uykusuzluk çeken kadınlarda kalp krizlerinin daha sık meydana geldiğini gösterdi" dedi. "Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, uykusuzluk çeken ve aynı zamanda yüksek tansiyon, kolesterol veya şeker hastalığı olan kişilerin kalp krizi geçirme riski, olmayanlara göre daha da yüksekti" diye ekledi.

UYKUSUZLUKLA İLGİLİ EN BÜYÜK ARAŞTIRMA

Bir dizi çalışma uykusuzluğu kardiyovasküler ve metabolik hastalıklarla ilişkilendirmiş olsa da , bu son analiz bugüne kadarkilerin en büyüğüdür. Araştırmacılar 1.226 çalışmayı bir araya topladı ve 1.184.256 yetişkin için verileri değerlendirdi - bunların yüzde 13'ünde uykusuzluk vardı. Bunlardan 2.406'sı kalp krizi geçirdi. Çalışmada gözlemlenen hastaların çoğunun (yüzde 96) önceden bu durumla ilgili bir geçmişi yoktu.

"UYKUYA GEREKTİĞİ KADAR ÖNCELİK VERMİYORUZ"

Bayan Dean, “Uykusuzluk en yaygın uyku bozukluğudur, ancak birçok yönden artık sadece bir hastalık değil, daha çok bir yaşam seçimidir. Uykuya gerektiği kadar öncelik vermiyoruz."

Araştırmacılar ayrıca bireysel uykusuzluk semptomlarının hastaların kalp atağı riskini artırıp artırmadığına da baktı. Uykuya dalma ve uykuda kalma sorunu yaşayan kişilerin kalp krizi geçirme ihtimalinin yüzde 13 daha fazla olduğunu buldular. Bununla birlikte, yeterince saat uyuyan ancak dinçleşmeden uyanan hastalarda daha yüksek risk görülmedi.

NE KADAR UYUMALISINIZ?

Araştırmaya göre, her gece 5 saat veya daha az uyuyan insanların kalp krizi geçirme olasılığı, her gece altı veya yedi saat uyuyanlara göre daha yüksek. Ancak çok uyumak da sağlığınıza zarar verebilir. Araştırmacılar, dokuz saat veya daha fazla uyuyanların, beş saat veya daha az uyuyanlar kadar kalp sağlığı sorunları yaşama ihtimalinin yüksek olduğunu buldular.

Altı saat uyuyan hastaların kalp krizi geçirme riski, dokuz saat uyuyanlara göre daha düşüktü. Bayan Dean, insanların gecede yedi ila sekiz saat kaliteli uyku almalarının önemli olduğunu söyledi. “İyi uyku hijyeni uygulayın” diye ekledi.

UYKUSUZLUĞU NASIL ÇÖZEBİLİRİM?

Her gün aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmak

Yatmadan en az bir saat önce rahatlayın, örneğin banyo yapın veya kitap okuyun

Yatak odanızın karanlık ve sessiz olduğundan emin olun - gerekirse perde, panjur, göz maskesi veya kulak tıkacı kullanın

Gün boyunca düzenli olarak egzersiz yapın

Yatağınızın, yastıklarınızın ve örtülerinizin rahat olduğundan emin olun

UYKUSUZLUĞA NEDEN OLABİLECEK HATALAR