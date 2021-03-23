Bilim insanlarından sevindiren açıklama! 'Yazı rahat geçireceğiz'

Koronavirüs ile mücadele eden Türkiye'de normalleşme süreciyle birlikte vaka sayılarının artması endişe yarattı. İllerin 100 bin kişi başına düşen vaka sayılarına göre şekillenen ve Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen risk haritasına göre illerin hemen hemen tümünde vaka sayıları arttı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, güncel harita ve artan vakalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'KASIM AYINDAKİ TSUNAMİNİN ARTÇISI'

Prof. Dr. Aydın, şu andaki artışın kasım ayındaki tsunaminin artçısı olarak değerlendirdiğini söyledi. Aydın, "22 bin rakamını, kasım ayındaki tsunaminin artçısı olarak değerlendiriyorum. 22 bin bandından geri döneceğini düşünüyorum. İçişleri Bakanlığı, valiler, kaymakamlar üzerlerine düşen görevleri çok sıkı yapıyorlar. Mevsimsel ferahlama, açık arazilerin kullanılması gibi nedenlerle nisan ayının ortalarından itibaren düşüş olacaktır, kasım-aralıkta ki 30 binlere gelmeden dönüşe geçecektir. Bir mutant suş, başka mutant suşlar devam ettiği sürece 'şu tarihte vakalar kalmayacak' deme şansımız yok. Vaka sayılarının haziranın ikinci yarısından itibaren 1000'ler civarında olacağını, yazı geçen yıla göre rahat geçireceğimizi düşünüyorum" dedi.