Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Sağlık Bakanı Koca saat kaçta açıklama yapacak?

Kritik toplant\u0131da normalle\u015fme s\u00fcreci, salg\u0131ndaki son durum ve al\u0131nan \u00f6nlemlerin g\u00fcndeme gelmesi beklenirken, toplant\u0131 sonras\u0131 saat 19.00\u2019da Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Fahrettin Koca bas\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131 yapacak.\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERMurat Dalk\u0131l\u0131\u00e7'\u0131n Hande Er\u00e7el'siz tatiliSel felaketinin verdi\u011fi hasar g\u00fcn a\u011far\u0131nca ortaya \u00e7\u0131kt\u0131\u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fckleri Zorunlu Rotasyon Ba\u015fvurular\u0131 Ba\u015flad\u0131!