HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Sağlık Bakanı Koca saat kaçta açıklama yapacak?

Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Sağlık Bakanı Koca saat kaçta açıklama yapacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 08:59 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak.

Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Sağlık Bakanı Koca saat kaçta açıklama yapacak?

Kritik toplantıda normalleşme süreci, salgındaki son durum ve alınan önlemlerin gündeme gelmesi beklenirken, toplantı sonrası saat 19.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMurat Dalkılıç'ın Hande Erçel'siz tatiliMurat Dalkılıç'ın Hande Erçel'siz tatili
Sel felaketinin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktıSel felaketinin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Şube Müdürlükleri Zorunlu Rotasyon Başvuruları Başladı!Şube Müdürlükleri Zorunlu Rotasyon Başvuruları Başladı!

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı

Survivor'da elenen isim belli oldu! İddialı yarışmacı veda etti

Survivor'da elenen isim belli oldu! İddialı yarışmacı veda etti

Şehirde kırmızı alarm verildi! 300 milyon TL'lik dev vurgun

Şehirde kırmızı alarm verildi! 300 milyon TL'lik dev vurgun

Başhekim kadın doktoru ilaçla bayıltarak tecavüz etti

Başhekim kadın doktoru ilaçla bayıltarak tecavüz etti

Survivor Sercan, Nisa'nın yazdığı notları gösterdi! Gizli buluşma itirafı

Survivor Sercan, Nisa'nın yazdığı notları gösterdi! Gizli buluşma itirafı

İmamoğlu: 20-25 yıldır tedbir almayanlara bu soruyu sorabilirsin

İmamoğlu: 20-25 yıldır tedbir almayanlara bu soruyu sorabilirsin

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Alandaki şok protesto sonrası Metin Feyzioğlu'ndan açıklama

Alandaki şok protesto sonrası Metin Feyzioğlu'ndan açıklama

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi

Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi

Canlı yayın çok fena karıştı! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayın çok fena karıştı! Hakaretler havada uçuştu

Diğer Haberler
İstanbul'da korku dolu anlar! Hortum eve böyle geldi

Hortum eve böyle geldi

Karlıova ve Yedisu için kritik deprem uyarısı

Kritik uyarı! '6,5 büyüklüğünde deprem meydana gelebilir'

Bilim Kurulu Üyesi Yamanel'den koronavirüsle ilgili flaş açıklamalar

Flaş sözler: Virüs yıllarca yaşayabilir, daha ölümcül olabilir

Son dakika! Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Esenyurt’ta selin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Sel felaketinin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Esenyurt'taki sel felaketinde yeni görüntüler ortaya çıktı

Felaketin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.