Bilim Kurulu toplanıyor! 1 Haziran sonrası nasıl olacak? Gözler açıklamaya çevrildi

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00'de Youtube üzerinden canlı açıklama yapacak.

1 HAZİRAN SONRASI NASIL OLACAK?

Türkiye'nin gözü kritik toplantı sonrası yapılacak açıklamaya çevrilmişken, en çok merak edilen konu ise 1 Haziran'da bitecek olan 'kademeli normalleşme' dönemi sonrası nasıl adımlar atılacağı. Gelen bilgilere göre vaka ve aşılama oranı henüz 'tam açılma' için yeterli değil. Bu kapsamda kademeli olarak açılmanın devam etmesi bekleniyor.

AŞI KONUSU

Bir diğer önemli konu ise aşılama süreci. Bilindiği üzere Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech firması ile haziran sonuna kadar 30 milyon doz olmak üzere toplam 120 milyon doz aşı anlaşması yapılmıştı. Bakanlık bu gelişmelerle birlikte haziran ayında aşılamaya ağırlık vermek için de çalışmalara başladı. Bu çalışmaların içinde aşıya teşvik için hamleler de yer alıyor. Bunlardan biri de aşı olana 'pozitif ayrımcılık' olacak. Gelen bilgilere göre bu projenin hayata geçirilmesi sonrası aşı olanlara birçok etkinlik serbest olacak ve maske zorunluluğu da esnetilecek.

