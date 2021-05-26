HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bilim Kurulu toplanıyor! 1 Haziran sonrası nasıl olacak? Gözler açıklamaya çevrildi

Bilim Kurulu toplanıyor! 1 Haziran sonrası nasıl olacak? Gözler açıklamaya çevrildi

26.05.2021 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 16.30 gerçekleştirilecek. Kritik toplantıda, 1 Haziran sonrası hayata geçirilmesi planlanan süreçle birlikte aşılama konusunun da ele alınması bekleniyor.

Bilim Kurulu toplanıyor! 1 Haziran sonrası nasıl olacak? Gözler açıklamaya çevrildi

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00'de Youtube üzerinden canlı açıklama yapacak.

1 HAZİRAN SONRASI NASIL OLACAK?

Türkiye'nin gözü kritik toplantı sonrası yapılacak açıklamaya çevrilmişken, en çok merak edilen konu ise 1 Haziran'da bitecek olan 'kademeli normalleşme' dönemi sonrası nasıl adımlar atılacağı. Gelen bilgilere göre vaka ve aşılama oranı henüz 'tam açılma' için yeterli değil. Bu kapsamda kademeli olarak açılmanın devam etmesi bekleniyor.

AŞI KONUSU

Bir diğer önemli konu ise aşılama süreci. Bilindiği üzere Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech firması ile haziran sonuna kadar 30 milyon doz olmak üzere toplam 120 milyon doz aşı anlaşması yapılmıştı. Bakanlık bu gelişmelerle birlikte haziran ayında aşılamaya ağırlık vermek için de çalışmalara başladı. Bu çalışmaların içinde aşıya teşvik için hamleler de yer alıyor. Bunlardan biri de aşı olana 'pozitif ayrımcılık' olacak. Gelen bilgilere göre bu projenin hayata geçirilmesi sonrası aşı olanlara birçok etkinlik serbest olacak ve maske zorunluluğu da esnetilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu cadde Çin'i korkutuyor! 45 ülke gözünü ayırmadan takip ediyor Bu cadde Çin'i korkutuyor! 45 ülke gözünü ayırmadan takip ediyor
Acı olay! Üniversiteli moto kurye kazada hayatını kaybettiAcı olay! Üniversiteli moto kurye kazada hayatını kaybetti
Yaptığı anonsla izleyenleri güldürdüYaptığı anonsla izleyenleri güldürdü
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) bilim kurulu normalleşme

En Çok Okunan Haberler

5 ülkeden 'Suriye seçimi' açıklaması: Özgür ve adil olmayacak

5 ülkeden 'Suriye seçimi' açıklaması: Özgür ve adil olmayacak

Yarasalar üzerinde korkutan koronavirüs keşfi

Yarasalar üzerinde korkutan koronavirüs keşfi

Galatasaray'da Fatih Terim nedeniyle istifa geldi

Galatasaray'da Fatih Terim nedeniyle istifa geldi

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu böyle veda etti

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Ukrayna ve Birleşik Krallık Belarus havayollarının hava sahalarına girmesini yasaklandı

Ukrayna ve Birleşik Krallık Belarus havayollarının hava sahalarına girmesini yasaklandı

Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

24 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

24 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Binali Yıldırım'dan oğlu Erkam Yıldırım hakkında yeni açıklama

Binali Yıldırım'dan oğlu Erkam Yıldırım hakkında yeni açıklama

Kan donduran vahşet! Annesinin kafasını kesip tencereye koydu

Kan donduran vahşet! Annesinin kafasını kesip tencereye koydu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayına çıkıyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayına çıkıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.