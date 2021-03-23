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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Yeni tedbirler için gözler alıncak kararlarda

23.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda koronavirüs mücadelesinde yaşanan gelişmeler ele alınacak. Tedbirlere uyulmamasından dolayı bazı kentlerde vaka sayısında meydana gelen artışın ardından yeni önlemlerin alınıp alınmayacağı tartışılacak.

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Yeni tedbirler için gözler alıncak kararlarda

Her hafta yapılan Bilim Kurulu toplantısında Türkiye'nin koronavirüs salgını ile mücadelesindeki son durum görüşülüyor. Bakan Koca geçtiğimiz hafta yapılan toplantının arkasından 60-65 yaş grubundaki vatandaşların aşılama sürecinin başlayacağını duyurmuştu.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının tarihi henüz açıklanmadı. Fakat toplantının çarşamba günleri yapıldığı biliniyor. Buna göre Bilim Kurulu toplantısının bu hafta 24 Mart Çarşamba günü yapılması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANI KOCA'NIN SON AÇIKLAMALARI

Bilim Kurulu toplantısının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbirlere ve kurallara uyulması çağrısını bir kez daha yineleyerek, son 15 gün içerisinde çoğu kentte vaka artışı görüldüğünü anımsattı.

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

  • İlk iki haftamızı geride bıraktık. Kontrollü Normalleşme dönemindeyiz. Şüphesiz, bu kısa süre içerisinde büyük neticeler almayı hedeflemiyorduk. Ancak göstereceğiniz tereddütsüz irade, sonuçlarını hemen değilse de yakın zaman içerisinde koyacaktır. İşin tabiatı da bu şekildedir.

  • Salgınlar, birlikte tecrübe ettiğimiz gibi, çok büyük olaylardır. Büyük olaylar üzerinde konuşanlar ya da söze karışanlar çok olur. Sözleri, sorumluluk almalarını gerektirmez. Bu gruptaki kişiler, dünyanın dört bir yanında olduğu gibi, ülkemizde de fazla. Bunlara itibar etmemenizi istirham ediyorum. Sizde yol açacakları mesnetsiz moral bozukluklarının onlar için bedeli yoktur. Bilimsel ciddiyet ve devlet sorumluluğu içinde hareket edenlerse bellidir. Devletinize güvenin. Bilim Kurulumuzun kararları, Bakanlığımız, şehrinizde salgınla mücadeleyi yöneten makamlar bu işte rehberiniz olsun.

    • Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Yeni tedbirler için gözler alıncak kararlardaa

    • Yine de bilmeliyiz ki, sonuçlar zamanla alınırken salgın kısa sürelerde tırmanışa geçebilmektedir. Bu sebeple, sözlerimin başında bir uyarıda bulunmak istiyorum:- Virüse sosyal hayatı ele geçirme fırsatı vermeyin! Gün gün verdiğiniz bir mücadele ve yaşadığınız mahrumiyetler sonucunda kazandıklarınızı, kaybetmeyin!

    • Riski yüksek iller, tedbirlerin ciddiyetinin yüksek olduğu illerdir. Bu ciddiyeti gösterin. İlinizdeki mücadele için bazı kararlar bizzat şehrinizdeki amir, yönetici ve uzmanlar tarafından verilmektedir. Bunların kararlarının bizim verdiğimiz kararlardan, taleplerinin bizim taleplerimizden hiçbir farkı yoktur. Sizlerin yaşama şartlarını bizden iyi bilen onlardır. Günlük hayatınıza getirdikleri düzenlemelere lütfen uyun.

    • Hatırlarsanız, salgının ilk günlerinde "Sorun küresel, mücadele ulusal." demiştim. Emin olun ki, artık yakından takip etmediğiniz ülkelere kıyasla ülkemiz gayet iyi bir durumda. Riskleri azaltmaya dönük bir strateji uyguluyoruz. Strateji, riskin bütün ülkede eşit olmadığı gerçeğine dayanıyor. Tedbirlerin ciddiyet derecesi de ilden ile farklılık gösteriyor. Yüksek ve Çok Yüksek Risk Gruplarındaki illerimizin sakinlerinden istirhamım şudur:

  • Covid-19'un kitlesel bir sorun olmaktan çıkması için önümüzde yıllar yok, aylar var. İnsanlık, 2020'nin çaresizliğini aştı. 2021 yılı umut ve zafer yılıdır.

  • Salgının bir yılını ele aldığım konuşmada demiştim ki, bilimin zaferi çok yakın. Ama biliyorsunuz, bazı kayıplar da zafer çok yakınken verilir. Buna fırsat tanımayalım.

  • Bilim Kurulumuz bu hafta tekrar toplanarak, normalleşme sürecimizin 15 günlük yansımalarını ve aşı konusundaki gelişmeleri değerlendirdi: Son on beş günde, maalesef çoğu ilimizde, vaka artışı görüldü. Sonuçlar henüz hastanelere yansımaya başlamadı.

  • Çeşitli kısıtlamaların yerini şimdi serbestlikler aldı. Sosyal hareketlilik arttı. Bu demektir ki, virüsün hareket imkânı da arttı. Maharet, tedbirlere uyarak, bu imkânı virüse tanımamaktır. Sokağa çıkan her insan bu bilinçle hareket etmelidir. Yoksa ihmallerimizden başka bir gücü olmayan virüs bizi yeni zorluklara mahkûm eder. Artışlardan hepimiz sorumluyuz, düşüşlerle hepimiz mutluyuz. Bu nedenle tedbir şahsi bir karar değildir. Bir insanlık borcu, bir yurttaşlık ödevidir.

  • Biliyorsunuz, Türkiye, aşı tedariki noktasında yaşanacak muhtemel sorunları öngörerek erken harekete geçmişti. Aşıya erişim konusundaki küresel sorunların aşılması, yerli aşı çalışmalarımızdaki gelişmeler açısından yeni, net adımlar atmakta olduğumuzun da bilinmesini isterim.

  • Sayın Cumhurbaşkanımızın, Kabine toplantısında açıkladığı üzere, renklere göre sınıflandırdığımız illerimizdeki vaka artış seyri bir süre daha takip edilecek. İlk 15 gündeki performansımız, istenilen düzeyde olmasa da, meseleye artan bir irade ile sahip çıkacağınıza inanıyoruz. Haftada bir yayınladığımız insidans haritası ise salgınla mücadelede başarı karnemizdir. Bu haritaları dikkatle takip etmelisiniz.

  • Aşı konusunda, şu an olduğundan daha da fazla emniyette olmanızı sağlayacak bilgiler vermek istiyorum:

    • Hâlihazırda kullandığımız aşıdan farklı bir aşı olan Biontech aşısının testlerde kullanılacak olan ilk 5800 dozu ülkemize ulaştı. Uygulanmak üzere, bu ay 4.5 milyon doz daha gelecek. Bu sırada aşının testleri tamamlanmış olacak. Bu aşı da, aşı sırası gelenlere yapılacak.

    - Bir diğer haberimse şu:

    • Bildiğiniz gibi, 65 yaş üstü büyüklerimizin, sağlık çalışanlarının aşıları tamamlandı. Gelecek haftadan itibaren bir alt grubun, yani 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin.

  • Konuşmama son verirken, belirtmek istediğim bir husus daha var. Bildiğiniz gibi, virüsün bazı şekilleri ortaya çıktı. Bu duruma mutasyon diyoruz. Mutant virüsler, daha zayıf fakat daha kolay bulaşıyorlar.

    • Böylece vakalar da yaygınlaşıyor. Endişe verebilecek yayılmanın önünü kesecek olan tedbirdir. Virüs, eski virüs değil, mutasyona uğradı diyerek, asla işi hafife almayın. Mutantı da olsa, Koronavirüs tehlikeli bir virüstür.

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    koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca bilim kurulu Sağlık Bakanı

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