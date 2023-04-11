Bilime göre dünyanın en güzel kadını belli oldu! Güzellikleriyle büyüleyen 10 kadın

Dünyanın en güzel kadınını seçmek için her sene çeşitli yarışmalar yapılıyor. Bu yarışmalarda güzellik ölçütleri farklı olurken ünlüler arasında da en güzel kadın seçilimi yapılıyor. Bilimsel olarak ölçülen altın oran güzellik ölçütleri Antik Yunan'a kadar dayanıyor. Julian De Silva , antik Yunanlıların mükemmellik fikrine tam olarak ne kadar yaklaştıklarını paylaşarak , dünyanın en güzel 10 kadınının listesini çıkardı.

DÜNYANIN EN GÜZEL 10 KADINI

%98,5 gibi büyük bir puan alan ünlü model, güzel şekilli dudakları ve ilk 10 listesine girmesini sağlayan kalın, dolgun kaşlarıyla tanınıyor. Dr. Silva, daha küçük bir alnı olsaydı listede daha üst sıralarda yer alacağını açıkladı.

9- Katy Perry — %90.08

Altın oran oranlarına göre, Katy Perry'nin en iyi özelliği burnu. Özellikle dudak genişliğine oranla burnunun tabanı, yüzde 98.8 puan alması sağladı. Çenesi, diğer özelliklerine göre en düşük yüzdeye sahipti. Yüz şekli de güçlü noktalarından biri olarak kabul edildi.

8- Natalie Portman — %90,51

Yüzde 90.51 puan alan güzel oyuncunun gözleri gerçekten çok iyi konumlanmış durumda. Ancak kaş bölgesi ve dudakları, çarpıcı yüz özellikleri arasında en düşük puanı aldı .

7- Scarlett Johansson — %90.91

Başarılı oyuncu, göz pozisyonu için %99.9 gibi mükemmele yakın bir puan aldı. Çenesi, %99.4 ile en iyi ikinci özelliği. Yüz şekli ve dudakları ise en düşük puanı aldı.

6- Kate Moss — %91.05

Süper modelin alın ve göz aralığı onun en büyük yüz avantajlarından 2'si. Ancak altın oran oranlarına göre kaş bölgesi ve yüz şekli en düşük puanı aldı.

5- Taylor Swift — %91.64

Şarkıcının altın oran oranlarına göre çenesi ve burnu en yüksek puanı alırken , her iki özelliği de yüzde 97 puan aldı. Diğer özellikleri arasında %83 ile kaşları en düşük puanı aldı.

Pop yıldızının altın oran oranlarına göre alnı, burnu, çenesi ve dudakları en güçlü yüz hatları arasında yer alıyor. Kaşları en düşük puanı aldı.

Amber Heard, %99.6 puanla mükemmele yakın bir çeneye sahip. Burnu da çok yüksek puan aldı. Yüz şekli %80,2 ile diğer özelliklerine göre en düşük puanı almıştır.

2- Beyoncé — %92,44

Beyoncé, altın oran oranlarına göre %99.6 puanla mükemmele yakın bir yüz şekline sahip. Kaşları ve burnu, diğer yüz özelliklerine göre en düşük puanı aldı.

Bella Hadid, en yüksek puanı %99,7 ile çenesi, %97,65 ile göz pozisyonu ve %97 ile alnı ile aldı. En düşük puanları kaş bölgesi ve kaşları için geldi.

