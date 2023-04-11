KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Bilime göre dünyanın en güzel kadını belli oldu! Güzellikleriyle büyüleyen 10 kadın

Bilime göre dünyanın en güzel kadını belli oldu! Güzellikleriyle büyüleyen 10 kadın

11.04.2023 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzellik anlayışı kişiden kişiye göre değişim gösterebiliyor. Bazı kişiler yüzdeki her detayın belirli ölçüde olmasından hoşlanırken bazıları ise daha karakteristik özellikleri olan kişileri beğeniyor. Ancak altın oran kullanılarak hesaplanan güzellik ölçülerinde dünyanın en güzel kadınını seçmek mümkün olabiliyor. İşte altın oran kullanılarak tespit edilen bilimsel olarak en güzel kadın...

Bilime göre dünyanın en güzel kadını belli oldu! Güzellikleriyle büyüleyen 10 kadın

Dünyanın en güzel kadınını seçmek için her sene çeşitli yarışmalar yapılıyor. Bu yarışmalarda güzellik ölçütleri farklı olurken ünlüler arasında da en güzel kadın seçilimi yapılıyor. Bilimsel olarak ölçülen altın oran güzellik ölçütleri Antik Yunan'a kadar dayanıyor. Julian De Silva , antik Yunanlıların mükemmellik fikrine tam olarak ne kadar yaklaştıklarını paylaşarak , dünyanın en güzel 10 kadınının listesini çıkardı.

DÜNYANIN EN GÜZEL 10 KADINI

10- Cara Delevingne — %89,99

Ekran görüntüsü 2023-04-11 104144

%98,5 gibi büyük bir puan alan ünlü model, güzel şekilli dudakları ve ilk 10 listesine girmesini sağlayan kalın, dolgun kaşlarıyla tanınıyor. Dr. Silva, daha küçük bir alnı olsaydı listede daha üst sıralarda yer alacağını açıkladı.

9- Katy Perry — %90.08

Ekran görüntüsü 2023-04-11 104430

Altın oran oranlarına göre, Katy Perry'nin en iyi özelliği burnu. Özellikle dudak genişliğine oranla burnunun tabanı, yüzde 98.8 puan alması sağladı. Çenesi, diğer özelliklerine göre en düşük yüzdeye sahipti. Yüz şekli de güçlü noktalarından biri olarak kabul edildi.

8- Natalie Portman — %90,51

Ekran görüntüsü 2023-04-11 104547

Yüzde 90.51 puan alan güzel oyuncunun gözleri gerçekten çok iyi konumlanmış durumda. Ancak kaş bölgesi ve dudakları, çarpıcı yüz özellikleri arasında en düşük puanı aldı .

7- Scarlett Johansson — %90.91

Ekran görüntüsü 2023-04-11 104734

Başarılı oyuncu, göz pozisyonu için %99.9 gibi mükemmele yakın bir puan aldı. Çenesi, %99.4 ile en iyi ikinci özelliği. Yüz şekli ve dudakları ise en düşük puanı aldı.

6- Kate Moss — %91.05

Ekran görüntüsü 2023-04-11 104929

Süper modelin alın ve göz aralığı onun en büyük yüz avantajlarından 2'si. Ancak altın oran oranlarına göre kaş bölgesi ve yüz şekli en düşük puanı aldı.

5- Taylor Swift — %91.64

Ekran görüntüsü 2023-04-11 105022

Şarkıcının altın oran oranlarına göre çenesi ve burnu en yüksek puanı alırken , her iki özelliği de yüzde 97 puan aldı. Diğer özellikleri arasında %83 ile kaşları en düşük puanı aldı.

4- Ariana Grande — %91.81

Ekran görüntüsü 2023-04-11 105158

Pop yıldızının altın oran oranlarına göre alnı, burnu, çenesi ve dudakları en güçlü yüz hatları arasında yer alıyor. Kaşları en düşük puanı aldı.

3- Amber Heard — %91.85

Ekran görüntüsü 2023-04-11 105307

Amber Heard, %99.6 puanla mükemmele yakın bir çeneye sahip. Burnu da çok yüksek puan aldı. Yüz şekli %80,2 ile diğer özelliklerine göre en düşük puanı almıştır.

2- Beyoncé — %92,44

Ekran görüntüsü 2023-04-11 105428

Beyoncé, altın oran oranlarına göre %99.6 puanla mükemmele yakın bir yüz şekline sahip. Kaşları ve burnu, diğer yüz özelliklerine göre en düşük puanı aldı.

1- Bella Hadid — %94.35

Ekran görüntüsü 2023-04-11 105610

Bella Hadid, en yüksek puanı %99,7 ile çenesi, %97,65 ile göz pozisyonu ve %97 ile alnı ile aldı. En düşük puanları kaş bölgesi ve kaşları için geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dekolteli üstlerini sütyensiz giymek için kullandığı çözüm...Dekolteli üstlerini sütyensiz giymek için kullandığı çözüm...
Kuaför 10 yaş küçük gösteren saç stilini açıkladıKuaför 10 yaş küçük gösteren saç stilini açıkladı
Karıncaların kökünü kurutuyor! Bu karışım kesin çözüm Karıncaların kökünü kurutuyor! Bu karışım kesin çözüm
Anahtar Kelimeler:
Model Amber Heard Ariana Grande Bella Hadid Cara Delevingne Katy Perry Natalie Portman Scarlett Johansson Taylor Swift Kate Moss altın oran beyonce dünyanın en güzel kadını güzellik yunan Göz gran

En Çok Okunan Haberler

Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...

Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...

Şoke eden diskalifiye! Acun Ilıcalı çok sinirlendi: "Arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin" dedi ve kovdu!

Şoke eden diskalifiye! Acun Ilıcalı çok sinirlendi: "Arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin" dedi ve kovdu!

Dekolteli üstlerini sütyensiz giymek için kullandığı çözüm...

Dekolteli üstlerini sütyensiz giymek için kullandığı çözüm...

Tesadüfen bulduğu karışım sayesinde günlerce toz almıyor

Tesadüfen bulduğu karışım sayesinde günlerce toz almıyor

Saçın yağlı görünmesine neden olan 3 hata

Saçın yağlı görünmesine neden olan 3 hata

Değişim yaratacak! 2023 güzellik trendleri

Değişim yaratacak! 2023 güzellik trendleri

İlginizi Çekebilir

Kıyafeti yüzünden sokak ortasında polisler tarafından durduruldu

Kıyafeti yüzünden sokak ortasında polisler tarafından durduruldu

7 farklı meslektaşıyla yasak aşk yaşıyordu! Kocasına yakalanınca...

7 farklı meslektaşıyla yasak aşk yaşıyordu! Kocasına yakalanınca...

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Maneviyata yönelmişti! Son halini kızı paylaştı

Maneviyata yönelmişti! Son halini kızı paylaştı

Resmen 3 metrelik pitonla güreşti! Yerden yere vurdu

Resmen 3 metrelik pitonla güreşti! Yerden yere vurdu

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.