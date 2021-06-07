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Bilimsel cevap! Kadınlar neden erkeklerden daha hızlı yaşlanıyor?

07.06.2021 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadın ve erkek arasındaki ilişki tarih boyunca merak konusu olmuştur. Kadın ve erkeklerin fizyolojik olarak farklılık göstermesi bilimin incelediği en popüler alanlardan biridir. Kadınların erkeklere kıyasla daha uzun yaşadığı bilinen bir gerçekliktir. Bu iyi bir haber gibi gözükse de kadınlar daha hızlı bir şekilde yaşlanır.

Bilimsel cevap! Kadınlar neden erkeklerden daha hızlı yaşlanıyor?

‘Erkekler Mars’tan, kadınlar Jenüs’ten gelir’ sözüne mutlaka bir yerlerde denk gelmişsinizdir. Kadın ve erkek arasındaki bu farklılıklar aslında kimi zaman anlaşmalıklara neden olurken kimi zamanda birbirlerine daha çok bağlanmalarına sebebiyet veriyor. Kadın ve erkek farklılıklarının en belirgini yaşlanma üzerine olabilir. Halk arasında erkeklerin kadınlara kıyasla daha geç olgunlaştığı söylenir. Bu söyleme ek olarak bilimsel çalışmalar kadınlar daha hızlı yaşlandığını ortaya koydu. İşte hamilelikten menopoza kadınları daha hızlı yaşlandıran o sebepler...

STRESTEN DAHA FAZLA ETKİLENİR

Kadınlar özellikle iş hayatları ve kariyer konularındaki stresli durumlardan daha çabuk etkilenmeye yatkındır. Strese bağlı olarak yaşanan hormonal dalgalanmalarla depresyonla ilişkilnedirilebilir. Mevsimsel duygudurum bozukluğu kadınları erkeklerden daha fazla etkiler. Sürekli stres yaşamak, kaçınılmaz olarak erken yaşlanmaya yol açar.

DOĞUM YAPMAK YAŞLANMAYI HIZLANDIRIR

Annelik dünyanın en güzel duygularından biri olmasıyla beraber aslında kadın bedenini yıpratan bir durumdur. Yapılan bir araştırma, hamileliğin kadınları 11 yaş daha yaşlı gösterdiğini kanıtladı. Doğum yapmış kadınların telomerleri (yaşlanmayı etkileyen bir yapı) hiç çocuğu olmayanlara göre daha kısa. Telomerleriniz ne kadar kısaysa o kadar yaşlı görünürsünüz. Ayrıca hamilelik sırasında yaşanılan stres yaşlanma süresini de hızlandırır.

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ERKEK DERİSİ DAHA KALINDIR

Dermatologlara göre erkek derisi kadın derisinden yüzde 25 daha kalındır. Yüz derisinde durum, kişiden kişiye değişebilir ancak ortalama aynı kalır. Ancak erkeklerin yüzlerinde daha az kırışıklık olsa da bunlar kadınlara göre daha derin ve belirgindir.

TESTOSTERON SEVİYESİNDEKİ FARKLILIKLAR

Yüksek testosteron seviyeleri yaşlanmayı yavaşlatır. Östrojen ayrıca yaşlanma karşıtı bir hormon olarak hizmet etse de üretimi testosterondan daha hızlı azalır. Bu yüzden ilk kırışıklar kadınlarda görülür.

MENOPOZ YAŞLANMAYI HIZLANDIRIR

Menopoz döneminde hormonlar düşüşe geçtiği için yaşlanma süreci hızlanır. Kadınlar menopoza girdiklerinde vücutları eskisi kadar kolajen üretemez. Bu durum temelde cildin elastikiyetini kaybetmesine neden olur.

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