Bilimsel cevap! Kadınlar neden erkeklerden daha hızlı yaşlanıyor?

‘Erkekler Mars’tan, kadınlar Jenüs’ten gelir’ sözüne mutlaka bir yerlerde denk gelmişsinizdir. Kadın ve erkek arasındaki bu farklılıklar aslında kimi zaman anlaşmalıklara neden olurken kimi zamanda birbirlerine daha çok bağlanmalarına sebebiyet veriyor. Kadın ve erkek farklılıklarının en belirgini yaşlanma üzerine olabilir. Halk arasında erkeklerin kadınlara kıyasla daha geç olgunlaştığı söylenir. Bu söyleme ek olarak bilimsel çalışmalar kadınlar daha hızlı yaşlandığını ortaya koydu. İşte hamilelikten menopoza kadınları daha hızlı yaşlandıran o sebepler...

STRESTEN DAHA FAZLA ETKİLENİR

Kadınlar özellikle iş hayatları ve kariyer konularındaki stresli durumlardan daha çabuk etkilenmeye yatkındır. Strese bağlı olarak yaşanan hormonal dalgalanmalarla depresyonla ilişkilnedirilebilir. Mevsimsel duygudurum bozukluğu kadınları erkeklerden daha fazla etkiler. Sürekli stres yaşamak, kaçınılmaz olarak erken yaşlanmaya yol açar.

DOĞUM YAPMAK YAŞLANMAYI HIZLANDIRIR

Annelik dünyanın en güzel duygularından biri olmasıyla beraber aslında kadın bedenini yıpratan bir durumdur. Yapılan bir araştırma, hamileliğin kadınları 11 yaş daha yaşlı gösterdiğini kanıtladı. Doğum yapmış kadınların telomerleri (yaşlanmayı etkileyen bir yapı) hiç çocuğu olmayanlara göre daha kısa. Telomerleriniz ne kadar kısaysa o kadar yaşlı görünürsünüz. Ayrıca hamilelik sırasında yaşanılan stres yaşlanma süresini de hızlandırır.