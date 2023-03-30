Bilimsel olarak dünyanın en yakışıklı erkeği seçildi! Kadınlar gözlerini alamıyor

Her sene yapılan dünyanın en kadınını seçme yarışmalarının yanı sıra dünyanın en yakışıklı erkeği de merak edilen konular arasında bulunuyor. Yakışıklılık kavramı kişiden kişiye göre değişse de altın oran kullanılarak yapılan ölçümlerde bilimsel olarak en yakışıklı olan kişileri tespit etmek mümkün olabiliyor.

Bir estetik cerrah yaptığı çalışmalar sonucunda “Bridgerton” yıldızının yüzünün Altın Oran açısından %93,65 mükemmel olduğunu buldu. Sayısal olarak kabaca 1.618 olan kavram, bir kişinin yüzünün simetrisini ölçerek ve görünen çekiciliğini belirliyor.

Page'i yakından takip eden diğer yakışıklı erkekler arasında %93,53 ile Chris Hemsworth ve %93,46 ile Michael B. Jordan yer alıyor. Harry Styles %92.30 ile dördüncü olurken İngiliz futbolcu Jude Bellingham %92.22 oranı listeye girdi. Veriler, İngiliz plastik cerrah Dr. Julian De Silva tarafından derlendi.

"BAZI GİZEMLERİ ÇÖZMEMİZE OLANAK SAĞLIYOR"

De Silva, Page'in yüzünün orantılarını hesaplamak için bilgisayar teknolojisini kullandı ve Birleşik Krallık'taki Metro gazetesine şunları söyledi : “Bu yepyeni bilgisayar haritalama teknikleri, birini fiziksel olarak güzel yapan şeyin ne olduğuna dair bazı gizemleri çözmemize olanak sağlıyor. Ve bu teknoloji, hastaların ameliyatını planlarken faydalı oluyor.”

KLASİK YÜZÜ VE GÖZ ARALIĞI MÜKEMMELE YAKIN

Doktor, dünyanın en yakışıklı erkeği seçilen Regé-Jean Page için "Klasik güzel yüzü ve muhteşem kahverengi gözleri sayesinde Regé kazandı. Kolayca en yüksek puanı aldı ... Göz aralığı ve gözlerinin konumu da yüksek puan aldı. "Mükemmel şekilli dudakları da yüksek puan aldı ve biraz daha düşük olan tek not, burnunun genişliği ve uzunluğuydu." dedi.

İLK 10 LİSTESİNİN TAMAMI ŞU ŞEKİLDE:

Regé-Jean Page - %93,65

Chris Hemsworth - %93,53

Michael B. Jordan - %93.46

Harry Stilleri - %92,3

Jude Bellingham - %92,22

Robert Pattison - %92.15

Chris Evans - %91,92

George Clooney - %89,91

Henry Golding - %87.98

Dwayne Johnson - %86.07

ESKİ ÖLÇÜMLERDE YAKIŞIKLI SEÇİLENLER LİSTEDE YER ALMADI

Bu arada 2020'de ikinci olan Henry Cavill'de yer bile yok. Görünüşe göre Bradley Cooper, Brad Pitt, Hugh Jackman, David Beckham, Idris Elba, Kanye West ve Ryan Gosling de artık yakışıklı sayılmıyor!



