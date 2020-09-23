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Bill Gates tarih verdi: Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.09.2020 16:36 | Son Güncelleme

Bill Gates koronavirüs salgını hakkında bir kez daha konuştu. Salgın boyunca adı sık sık gündeme gelen Bill Gates, pandeminin bitişi için tahminini açıkladı.

Bill Gates tarih verdi: Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?

Bill Gates koronavirüs döneminin en tartışılan isimlerinden biri. Zira bazı komplo teorisyenleri salgını Bill Gates'in çıkarttığını, Gates'in insanlara koronavirüs aşısı yoluyla çip takacağını iddia ediyorlar. Bill Gates ise neredeyse her açıklamasında bu konuyu yalanlıyor ve koronavirüs hakkındaki önemli öngörülerini paylaşıyor. Tıpkı son açıklamasında yaptığı gibi.

İŞTE BİLL GATES'E GÖRE SALGININ SONA EREBİLECEĞİ TARİH

Koronavirüs salgını ne zaman bitecek? sorusu hepimizin aklını kurcalıyor. Bill Gates ise bu sorunun cevabı için yeni açıklamalarda bulundu. Fox News Sunday'e konuşan Microsoft'un eski patronu koronavirüsün 2022'de sona erebileceğini söyledi. Ayrıca ünlü isme göre bu tarih en iyi senaryoda ortaya çıkan bir tarih. Bu, yaşanabilecek herhangi bir durumun Bill Gates'in tahmin ettiği tarihi öteleyebileceği anlamına geliyor.

Bill Gates koronavirüs

EN AZ BİR YIL DAHA GEREKİYOR DEDİ

Koronavirüs aşısı için de konuşan Bill Gates, aşının 2021'in ilk aylarında kullanıma girmesini beklediğini açıkladı. Fakat Gates'e göre aşıdan sonra hayatın normale dönmesi için en az bir yıla daha ihtiyaç var. Bu da 2022'nin sonlarına doğru koronavirüsten kurtulabileceğimiz anlamına gelebilir. Tabi Gates'in de altını çizdiği en iyi senaryo kısmını atlamamak gerek.

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