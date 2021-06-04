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  4. Bin 700 kişinin öldürülmesinden sorumlu! Film gibi operasyon, Bolu'da yakalandı

Bin 700 kişinin öldürülmesinden sorumlu! Film gibi operasyon, Bolu'da yakalandı

04.06.2021 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’da, Interpol tarafından aranan ve bin 700 kişinin öldürüldüğü Spyker Katliamı’nın faillerinden DEAŞ’lı terörist Arkan Taha Ahmad’a düzenlenen operasyon film sahnelerini aratmadı.

Bin 700 kişinin öldürülmesinden sorumlu! Film gibi operasyon, Bolu'da yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önceki tarihlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyetlerde bulunan ve Interpol tarafından aranan Arkan Taha Ahmad’ın Bolu’da yaşadığını tespit etti.

SOKAKLAR GİRİŞ-ÇIKIŞA KAPATILDI

Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak üzerinde yaşadığı belirlenen Ahmad’ı yakalamak için ekipler şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda şahsın yaşadığı eve giden sokaklar uzun namlulu polis ekipleri tarafından giriş ve çıkışa kapatıldı. Koruma kalkanıyla girilen apartmanda DEAŞ’lı teröristin yakalanma anları film sahnelerini aratmadı.

BİN 700 KİŞİNİN KATLİAMINDAN SORUMLU

Interpol tarafından aranan ve hakkında Irak’ın Tikrik kentinde DEAŞ terör örgütü tarafından bin 700 kişinin öldürüldüğü Spyker Katliamı’na katılmak suçundan tutuklanma kararı bulunan Arkan Taha Ahmad, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Bolu DEAŞ

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